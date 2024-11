Kevin Magnussen zal op de openingsdag van de GP van São Paulo niet in zijn Haas stappen – de Deense coureur is ziekgemeld en wordt vervangen door reservecoureur Oliver Bearman. Voor de jonge Brit is het al de derde keer dit jaar dat hij wordt opgeroepen om een coureur te vervangen. Vrijdag neemt hij in ieder geval de eerste vrije training en de sprint shootout voor zijn rekening.

“Kevin Magnussen zal vrijdag niet deelnemen aan de eerste sessies voor de GP van São Paulo,” schreef Haas vanmiddag op sociale media. De 32-jarige Deen kampt met ziekteklachten en voelt zich niet fit genoeg om in de auto te stappen. “Reservecoureur Oliver Bearman zal de taken van Magnussen overnemen,” vervolgde het bericht. “Het team wenst Kevin een spoedig herstel en zal te zijner tijd meer informatie geven.”

Kampioen invallen

Oliver Bearman begint langzaamaan een bekend gezicht te worden in de paddock. In Azerbeidzjan verving hij Kevin Magnussen al een heel weekend vanwege diens raceverbod. Aan het begin van het seizoen viel hij ook al in voor Ferrari-coureur Carlos Sainz, die destijds kampte met een blindedarmontsteking. Tijdens de GP van Saoedi-Arabië eindigde Bearman op de zevende plaats. Dankzij zijn succesvolle invalbeurten staat hij momenteel op de zeventiende plaats in het kampioenschap.

De 19-jarige Brit, die in de Formule 2 uitkomt voor PREMA, heeft al een contract getekend bij Haas voor het aankomende seizoen. Dit jaar heeft hij daardoor al meerdere vrije trainingen voor het team gereden. Vorige week reed hij nog een trainingssessie voor Ferrari, waar hij eveneens nog steeds als reservecoureur actief is.

