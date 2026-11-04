Andrea Kimi Antonelli heeft daags na het behalen van zijn eerste wereldtitel een bezoek gebracht aan de familie van Ayrton Senna. De legendarische Braziliaanse coureur is een groot idool voor de jonge Italiaan. Tijdens zijn bezoek aan de familie mocht Kimi Antonelli onder meer in de Lotus 98T van Senna zitten. “Ik zal deze herinneringen altijd bij me dragen”, vertelt de Mercedes-coureur naderhand.

Andrea Kimi Antonelli is na het behalen van zijn historische Formule 1-wereldtitel afgereisd naar Brazilië. Aankomend weekend staat namelijk alweer de GP São Paulo op het programma, maar de kersverse wereldkampioen vond toch nog even de tijd voor een heel speciaal bezoek.

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Kimi Antonelli mocht namelijk de familie van Ayrton Senna ontmoeten en een aantal van de persoonlijk bezettingen van de Formule 1-legende bekijken. Naderhand bedankt de Mercedes-coureur de familie voor wat hij zelf omschreef als een ‘onvergetelijke dag’. “Het zal even duren voordat het tot me doordringt, maar ik zal deze herinneringen voor altijd met me meedragen”, schrijft hij op zijn eigen Instagramkanaal. Kimi Antonelli mocht zelfs even in de Lotus 98T van Senna zitten, waarmee de Braziliaan in 1986 acht pole positions en twee zeges behaalde.

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Grote idool

Kimi Antonelli heeft al vaker zijn bewondering voor grote idool Ayrton Senna uitgesproken. De Italiaan racet zelfs met hetzelfde startnummer als de Braziliaan, 12, en is ook niet van plan om deze na het behalen van zijn titel in te ruilen voor nummer 1. “Ik denk dat ik bij nummer 12 blijf”, vertelde hij eerder in Mexico toen zijn racenummer ter sprake kwam. “Ik houd nummer 12, omdat het voor mij een heel bijzonder getal is. Het is voor mij een manier om met beide benen op de grond te blijven staan en bescheiden te blijven.”

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