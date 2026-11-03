Sebastian Vettel was één van de eersten die Kimi Antonelli zondag feliciteerden met het behalen van zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. De gevierde Duitser sprak – weliswaar digitaal – zijn bewondering uit voor het Italiaanse wonderkind, dat hem in Mexico van de troon had gestoten als jongste F1-kampioen in de geschiedenis van de sport. Antonelli heeft de video van Vettel inmiddels kunnen bekijken: “Tijd om weer emotioneel te worden.”

“Wereldkampioen, maar een paar van ons weten dit te behalen, maar niemand deed het zo jong als jij”, zei Vettel onder andere. “Je bent nieuwsgierig, je luistert en leert snel. Je bent onbevreesd en je rijdt erg netjes en gecontroleerd.” De viervoudig wereldkampioen sloot af met een welgemeend advies. “Mensen zullen veranderen in hoe ze naar je kijken, maar jij hoeft niet te veranderen hoe je naar mensen kijkt.” Grijnzend neemt Antonelli de boodschap in zich op. “Ik moet deze video hebben”, lacht hij na afloop. “Ik heb er kippenvel van gekregen.”

LEES OOK: Kimi Antonelli is jongste F1-kampioen ooit: waarom iedereen hem de titel gunt

“Het is ongelooflijk om zo’n boodschap te krijgen”, reageert hij desgevraagd. “Seb (Vettel, red.) heeft me zoveel berichten gestuurd gedurende het seizoen; hij is er altijd voor me geweest. Ik vind het geweldig dat iemand zoals hij me zoveel steun geeft. Dit is absoluut een bijzonder bericht en het betekent heel veel voor me”, sloot Antonelli af. “En Seb, ik ga je advies zeker opvolgen. Heel erg bedankt.”

"Time to get emotional again" 😅 Kimi reacts to a touching message from the legendary Sebastian Vettel, whose record as youngest F1 champion has been broken by Antonelli 🤝 #F1 https://t.co/F0pN5SB9jL — Formula 1 (@F1) November 2, 2026

Lees hier alles over de GP São Paulo

NU ONLINE: 45 pagina’s Racespecial GP Mexico: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.