Valtteri Bottas krijgt van de FIA een gridstraf van vijf plaatsen voor de Grand Prix van Las Vegas. Dat is een forse klap in het gezicht van de Fin, die woensdag nog aangaf juist dit weekend een goede kans te zien op de eerste punten voor Stake F1, annex Sauber-Audi. Het team heeft namelijk een nieuwe vloer meegebracht.

De straf gooit vermoedelijk roet in het eten nog voordat er een meter gereden is in de wedstrijd. Bottas wacht nu immers al een extra inhaalrace, terwijl het normaliter al moeilijk genoeg is om richting de top-10 te rijden. En dat dus uitgerekend in een weekend waarin het juist de bedoeling was de uitdaging makkelijker te maken en niet moeilijker.

Het team staat nog op nul punten en daar moet verandering in komen, zo is de vurige wens. De reden voor het (aanvankelijke) optimisme is de nieuwe vloer die de Zwitserse mee hebben genomen naar de Verenigde Staten. De kans op succes wordt het grootste geacht in Las Vegas en daarom is daar voor de update gekozen.

De noodzakelijke vervanging van de motoronderdelen is een lelijke streep door de rekening voor Bottas. Van teamgenoot Guanyu Zhou worden namelijk sowieso intern geen wonderen meer verwacht.

