Noem het een sneertje van Max Verstappen, een plaagstootje of hint. Maar veelzeggend was de korte opmerking van de coureur tijdens zijn mediasessie in Las Vegas sowieso. “Ik hoop dat we in de laatste drie races de echte, volledige prestatie van álle auto’s gaan zien.”

Die uitspraak heeft alles te maken met weer een nieuwe discussie over techniek en wat wel en niet is toegestaan op de auto’s. Er speelde de afgelopen tijd namelijk van alles op de achtergrond, weet ook Verstappen. Hij vertelde over de afgelopen GP’s van Red Bull, met verbeteringen bijvoorbeeld in Austin en een tegenvallende race in Mexico-Stad. En dan, subtiel: “Sommige dingen zijn sindsdien hopelijk veranderd. Maar niet per se aan onze kant.”

Zo trok Red Bull aan de bel bij de FIA, wegens een reglementair toegestaan trucje met de zogeheten skid blocks. Het helpt bij het zo laag mogelijk afstellen van de auto. De FIA heeft hier nu paal en perk aan gesteld. Red Bull was overigens volgens diverse media zélf een van de gebruikers en heeft dus nadeel van de verandering in regelgeving; andere teams echter nog meer en dus wordt het interessant om te zien wat het doet met de krachtsverhoudingen. Zie daar, de context waarin je de uitspraken met het sneertje van Verstappen kunt plaatsen.

Wonderen verwacht de Nederlander overigens dit weekend in Las Vegas niet meteen van Red Bull in de strijd met McLaren en Ferrari. “Want in droog weer missen we nog steeds snelheid. Winnen in Brazilië was mooi en bijzonder, maar het betekent niet dat alles ineens geweldig is.”

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!