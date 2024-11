De plank onder de Formule 1-auto’s, een cruciaal onderdeel van de regels omtrent het grondeffect, heeft opnieuw voor opschudding gezorgd in de paddock. Red Bull heeft aan de bel getrokken over een trucje met de skid blocks dat door ongeveer de helft van de teams wordt gebruikt om hun auto’s zo laag mogelijk af te stellen. De FIA heeft ingegrepen en deze maas in de regels per direct gedicht. Dit heeft mogelijk grote gevolgen voor teams als Ferrari en Mercedes.

Het belang van rijhoogte

De huidige generatie auto’s met grondeffect genereert het grootste deel van de downforce via de vloer. Hoe lager de auto, hoe meer grip er uit het grondeffect wordt gehaald. Maar dat komt met risico’s: de plank onder de auto mag tijdens een race maximaal één millimeter slijten. Teams die deze limiet overschrijden, riskeren diskwalificatie, zoals Lewis Hamilton en Charles Leclerc overkwam na de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2023.

Om de plank beter te beschermen, hebben de teams de afgelopen jaren geëxperimenteerd met verschillende trucjes, zoals verzachtende materialen en flexibele schroeven. Het nieuwste trucje: een slimmigheid om de slijtage van de zogenaamde ‘skid blocks‘ te verminderen. Onder andere Ferrari, Mercedes en Haas maken hier gebruik van, meldt het Duitse Auto, Motor und Sport.

Red Bull trekt aan de bel

Red Bull ontdekte de truc en heeft dit gemeld bij de FIA. Het team drong aan op actie en dreigde met een protest als de regels niet verder verduidelijkt zouden worden. De FIA reageerde door een nieuwe technische richtlijn uit te sturen, waarmee het trucje met de skid blocks per direct is verboden. Dit besluit gaat vóór de Grand Prix van Las Vegas in, ondanks de pogingen van Ferrari om de regelwijziging uit te stellen tot na Qatar.

Wat zijn de gevolgen?

Voor McLaren en Red Bull blijven de verhoudingen onveranderd, aangezien beide teams het trucje niet hebben gebruikt. Maar Ferrari en Mercedes, die hun auto’s specifiek ontworpen hebben met een extreem lage rijhoogte in gedachten, zouden wel eens een stap terug kunnen doen. Ferrari, dat slechts dertien punten voorsprong heeft op Red Bull in het constructeurskampioenschap, loopt een verhoogd risico om ingehaald te worden.

Op circuits met hobbelige asfaltlagen, zoals stratencircuits, heeft Ferrari eerder een voordeel gehad dankzij deze truc. Zonder deze truc zouden ze daar extra kwetsbaar kunnen zijn. Teams die hun ontwerpstrategie rondom deze lage rijhoogte hebben gebouwd, staan nu voor een forse uitdaging.

