Haas-teambaas Ayao Komatsu legt uit waarom Haas zoveel succesvoller is in 2024 dan een jaar geleden. Komatsu paste vanaf zijn aantreden in januari van dit jaar een hele nieuwe strategie toe, waardoor de sfeer in het team veranderde. Ook kreeg de Japanner eigenaar Gene Haas en CEO Bob Murray weer aan boord.

Haas eindigde als laatste in het constructeurskampioenschap in 2023. Hierdoor wilde eigenaar Gene Haas niet meer in het team investeren, totdat de renstal zich kon verbeteren met behulp van de middelen die ze al hadden. Komatsu, die begin dit jaar Günther Steiner verving als teambaas, wilde deze uitdaging wel aangaan. Het resultaat mag er alvast zijn. Haas pakte halverwege het seizoen al 56% meer punten dan tijdens het hele vorige seizoen.

“We hebben laten zien dat we de prestaties kunnen verbeteren”, vertelde Komatsu aan Motorsport.com. “Hoewel we nu bezig zijn met een enorme wervingscampagne, een die we nog nooit eerder hebben meegemaakt in de geschiedenis van het Haas-team, hebben we die mensen nog niet aan boord. We zijn nog steeds even groot.”

Hoe komt het dan dat Haas toch zoveel meer succes boekt in 2024 dan een jaar geleden? Die vraag durft de Japanner wel te beantwoorden. “Wanneer je samenwerkt, is de sfeer gewoon zoveel anders. En als de sfeer zo anders is, als er zoveel positiviteit is, functioneren mensen natuurlijk beter. Mensen leveren prestaties. Dat is denk ik het grootste verschil.”

Nieuwe strategie

Hoewel Haas de meeste nieuwe werknemers nog moet aannemen, heeft Komatsu wel alvast één belangrijk persoon aan boord gekregen. Haas-CEO Bob Murray kwam naar de thuisbasis van het team in Banbury en was aanwezig bij zowel de wintertests als verschillende races. “Mijn strategie was om mensen als Bob, die al 38 jaar Gene’s rechterhand is, en Gene aan boord te krijgen. Om ze erbij te betrekken en te laten beseffen wat er nodig is om succesvol te zijn in de Formule 1”, legde Komatsu uit.

De Japanner brak met de strategie van oud-teambaas Steiner. “De vorige strategie was misschien het tegenovergestelde. Maar mijn strategie vanaf dag één is: ‘Als de eigenaar de realiteit niet begrijpt, dan zal hij natuurlijk geïrriteerd raken omdat hij een resultaat verwacht dat we niet kunnen bereiken’. Maar om zijn verwachtingen juist te krijgen, moest ik hem echt meer laten begrijpen over wat er nodig is om succesvol te zijn in de Formule 1.”

