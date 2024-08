Wie is Lewis Hamiltons voornaamste Britse erfgenaam als die over enkele jaren na een Ferrari-avontuur zijn helm aan de wilgen hangt? Misschien wel Oliver Bearman. Hij maakte al eens indruk tijdens een invalbeurt bij Ferrari en werd tijdens de Britse GP aangekondigd als Haas-coureur voor 2025. Hij vertelt hoe dat voor emotionele taferelen zorgde.

Oliver, nog maar 19 jaar en zeker van een plek in de F1 komend jaar. Hoe voelt dat?

“Onwerkelijk. En als ik eerlijk ben: ook als een opluchting. Ik ben jong, heb nog tijd zat. Maar na die invalbeurt bij Ferrari begin dit seizoen (GP Saoedi-Arabië, red.) wil je het liefst zo snel mogelijk meer. Dat was zó’n schitterende ervaring. En vervolgens liep het in de Formule 2 wat minder dan gehoopt, dus je hoopt als jonge coureur dan maar dat het je kansen niet teniet doet. Gelukkig hield Ferrari vertrouwen in me, Haas heeft dat ook. Net als de mensen om mij heen.”

De wereld zag op tv hoe je vader nagelbijtend je onverwachte invalbeurt in Jeddah beleefde, hoe betrokken hij was in de pitbox bij Ferrari. Hoe bijzonder was het om met je ouders te kunnen delen dat je F1-coureur wordt?

“Dat deed heel veel met ze, mijn moeder reageerde bijvoorbeeld erg emotioneel. En wij allemaal natuurlijk. Iedereen in mijn omgeving, mijn familie en anderen, heeft me altijd zo gesteund in mijn loopbaan. Dat ik mij dan dadelijk Formule 1-coureur mag noemen, geeft een heel mooi en speciaal gevoel.”

Wanneer hoorde je het zelf eigenlijk?

“Dat was na de Grand Prix van Oostenrijk. Toen kreeg ik te horen dat het rond was, het contract kon getekend worden. Dat heb ik vervolgens gedaan, dat ging op zich heel vlot. De mededeling zelf, dat was het moment dat me altijd bij zal blijven. Samen met mijn manager hoorde ik het, dat betekende veel voor me. Wij werken al mijn hele carrière samen, dus dat was bijzonder.”

Bijzonder is ook het nummer waarmee je gaat rijden. Ook daarin komt weer de dankbaarheid van jou naar voren richting de mensen om je heen.

“Nummer 87, ja. Dat nummer wordt het. In principe is het kiezen van een nummer misschien wel van alle zaken het minst belangrijke op het moment dat je hoort dat je in de Formule 1 mag rijden. Maar voor mij is 87 een nummer met een verhaal en daarom koos ik dat. Ik ben namelijk op de achtste geboren (in mei, red.). En mijn broertje op de zevende (augustus, red.). Daarbij komt dat mijn vader zelf ook geracet heeft. Je raadt het al: met nummer 87. De cirkel is dus rond voor ons.”

De jongste Ferrari-coureur ooit, de eerste Engelsman in een Ferrari sinds 1972 en nog meteen in de punten ook destijds in Jeddah. Heeft die invalbeurt, als vervanger van de zieke Carlos Sainz destijds, alles voor je veranderd?

“Alles, dat weet ik niet. Maar het mag duidelijk zijn dat het wel voor een heel groot deel heeft bijgedragen aan de kansen die je krijgt om Formule 1 te gaan rijden. Als ik niet in de Ferrari Driver Academy had gezeten, was ik niet de reservecoureur geweest die voor Carlos mocht invallen. En ik denk ook dat de prestatie me enorm heeft geholpen om in beeld te blijven, of ieder geval een indruk achter te laten. Net als mijn optredens tijdens vrije trainingen in de auto van Haas. Want in de Formule 2 kan en wil ik me ook laten zien, maar ik hoef er niet omheen te draaien dat het daarin tot nu toe minder goed gaat dan gehoopt.”

Wat mogen we van je verwachten in de bolide van Haas komend seizoen?

“Het is lastig om zover vooruit te kijken, maar gezien de recente ontwikkelingen ziet het er goed uit bij Haas. Zo rijd je bijvoorbeeld in Oostenrijk met twee auto’s in de punten, iets waar ik komend seizoen ook graag als coureur aan bijdraag. Maar het middenveld in de Formule 1 is breed, is competitief. Je moet misschien nog wel vlekkelozer rijden dan vooraan in het veld, omdat het zo enorm dicht bij elkaar zit. Je moet proberen de perfectie te benaderen. Maar wat er ook nodig is, ik zal het proberen te laten zien. Want dit soort kansen, moet je grijpen. Net als toen met Ferrari.

