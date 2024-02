Het team van Haas heeft een positieve wintertest achter de rug. De ploeg had in 2023 grote problemen met bandenslijtage, waardoor de VF-23 over een raceafstand niet indrukwekkend was. Tijdens de testdagen zijn die problemen aangepakt, meent Haas-teambaas Ayao Komatsu. “We hadden een duidelijk doel, en dat is behaald.” Maar is het genoeg om de coureurs tevreden te houden?

LEES OOK: Nieuwe Haas-teambaas belooft geen nieuwe Günther Steiner te zijn

Haas en Komatsu vertrouwen in 2024 weer op Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg om de punten binnen te slepen. In een jaar waarin de gemiddelde leeftijd van een F1-coureur op 27.6 ligt, zijn Magnussen (31) en Hülkenberg (36) rijders van de oude garde. Hun contracten verlopen in 2025, hoe ziet het team van Haas er straks uit? “Het is een enorme verantwoordelijkheid”, zei Komatsu over het selecteren van de line-up. “Maar voordat ik daar mee bezig ben moeten we een competitieve auto bouwen, dat is het belangrijkst.”

Positieve testdagen

Uit de testdagen blijkt vooralsnog dat Haas een stap in de goede richting heeft gemaakt. “Ons plan was om de bandenslijtage en de snelheid over een aantal racerondes te verbeteren”, verklaart Komatsu in een persbericht. “Dat doel is behaald, het aerodynamica-team kan met de testdata aan de slag.” 2024 wordt de vuurdoop voor de nieuwe teambaas, die de zware taak heeft om van Haas weer een serieuze uitdager te maken. Het team eindigde vorig jaar op de laatste plaats in het kampioenschap.

Die wanprestatie kostte ex-teambaas Günther Steiner zijn baan. Zijn vervanger, Ayao Komatsu, is een bloedserieuze engineer, die weet van aanpakken. “We nemen de data uit de tests mee naar de vrije trainingen”, aldus Komatsu. “Daar moeten we verder fine-tunen en onze snelheid in de kwalificatie en de race dichter naar elkaar brengen. Vorig jaar konden we op P8 kwalificeren, maar wisten we dat we in de race achteruit zouden gaan.”

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m hieronder!