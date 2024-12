Max Verstappen en partner Kelly Piquet zijn in verwachting van hun eerste kindje. Het is de eerste baby voor de viervoudig wereldkampioen, die al een ‘bonusvader’ is voor het dochtertje van zijn Braziliaanse vriendin. Na de kwalificatie voor de GP van Abu Dhabi werd hij gefeliciteerd door de aanwezige journalisten, die ook benieuwd waren hoe hij het vaderschap gaat combineren met de Formule 1.

Vrijdag maakten Verstappen en Piquet via sociale media bekend dat ze een baby verwachten. In de reacties werd veel gesproken over het racebloed van het kindje. Vader Max Verstappen is immers een viervoudig wereldkampioen, maar opa Nelson Piquet heeft ook drie titels op zijn naam staan in de Formule 1. Is het een kwestie van tijd voordat deze nieuwste Verstappen-telg de koningsklasse betreedt? “Ik hoop het niet,” reageerde Max direct. “Natuurlijk zou ik hem of haar wel ondersteunen als er een wens is om in de Formule 1 te racen, maar om eerlijk te zijn hoop ik heel erg dat dat niet hoeft.”

Racen versus familie

Desgevraagd legde Verstappen uit dat hij niet verwacht dat het vaderschap zijn carrière in de Formule 1 zal beïnvloeden. “Ik heb natuurlijk al kunnen oefenen,” zei hij, doelend op het zorgen voor Penelope, het dochtertje van vriendin Kelly Piquet. “Wat dat betreft is het niks nieuws voor mij. Hij of zij heeft natuurlijk mijn DNA, dus dat is wel een beetje anders,” lachte Verstappen. “De baby is hoe dan ook in goede handen. Ik weet dat ik me op het racen kan focussen en daarna gewoon thuis kan komen bij mijn familie.”

Tot slot werd Max Verstappen gevraagd of hij heeft overwogen om een sabbatical te nemen vanwege de baby. “Nee, daar heb ik nooit over nagedacht,” antwoordde hij. “Daar ben ik ook totaal niet mee bezig geweest.” De Nederlander sprak dit seizoen wel steeds vaker over een pensioen. Toen hij zijn vierde titel in de wacht sleepte, benoemde hij herhaaldelijk hoe belangrijk de tijd met zijn familie voor hem is. Tot en met 2028 heeft hij in ieder geval nog een contract bij Red Bull.

