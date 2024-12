Max Verstappen en partner Kelly Piquet maakten vrijdag bekend dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. In de Formule 1 bestaat een eeuwenoud gezegde dat coureurs langzamer worden zodra ze aan kinderen beginnen. Jos Verstappen, die zelf als vader in de koningsklasse heeft geracet, gelooft daar echter niets van. Max weet bovendien al een tijdje dat hij en Piquet een kindje krijgen.

Bijna twintig jaar geleden haalde een jonge Fernando Alonso zijn rivaal Michael Schumacher in tijdens de GP van Japan. Een gewaagde manoeuvre in de beruchte 130R-bocht leverde de Spanjaard een plek op het podium op. Na de race vroegen journalisten op Suzuka hoe Alonso wist dat de actie niet zou resulteren in een crash. “Ik wist dat hij (Schumacher, red.) op de rem zou trappen, omdat hij thuis een vrouw en twee kinderen heeft,” reageerde hij koeltjes.

‘Kinderen motiveren juist’

Het is inmiddels een bekende aanname dat Formule 1-coureurs langzamer worden zodra ze kinderen krijgen. Nu Max Verstappen en Kelly Piquet in verwachting zijn, rijst de vraag of de Nederlandse kampioen straks ook snelheid zal inleveren. Vader Jos Verstappen verzekert dat dat slechts fabeltjes zijn. “Nee joh, dat is gelul,” zei hij in gesprek met De Telegraaf. “Ik denk juist dat het motiveert. Ik had er vroeger in ieder geval geen last van. Max weet bovendien al een tijdje dat hij vader wordt, en dat lijkt hem niet dwars te zitten. Kijk maar eens naar die zege in Brazilië.”

“Toen wist hij ook al dat hij vader zou worden,” vervolgde Jos Verstappen. “En ik ook. Het klinkt misschien gek, maar ik wist het al voordat hij het me vertelde. Ik ben gekke Henkie niet. Ik zag het aankomen. Ik ken mijn zoon goed en hoef hem maar aan te kijken. Maar ik ben heel erg blij voor hem. Er komt natuurlijk wat bij kijken, maar dat moet hij allemaal gaan ondervinden. Vorige week waren zijn moeder en zijn zus Victoria erbij in Qatar. Toen heeft hij het hun ook verteld. Dat maakte het allemaal extra speciaal. Ik vind het ook prachtig om te zien hoe Max en Victoria met elkaar omgaan. Ze hebben een heel hechte band.”

