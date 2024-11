Lando Norris ontkent dat de aanpassingen aan de controversiële achtervleugel van McLaren impact hebben gehad op zijn prestaties. De renstal koos ervoor om voor de Grand Prix van de Verenigde Staten de vleugels te veranderen, en sindsdien heeft de Brit geen race meer gewonnen. “Onzin”, zegt Norris tegen criticasters die een verband leggen met het controversiële ontwerp.

Er is tijdens het seizoen al veel te doen geweest over de controversiële achtervleugel van McLaren. Het ontwerp kwam tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan onder de aandacht. Toen was op camerabeelden te zien dat op de achtervleugel van Oscar Piastri het bovenste element het rechte stuk naar beneden trok om een opening te creëren. De MCL38 ondervond zo minder luchtweerstand. McLaren maakte voor de race in Austin aanpassingen aan alle achtervleugels.

Norris heeft sindsdien geen Grand Prix meer gewonnen, waardoor boze tongen beweren dat het de achtervleugel was die de McLaren-coureur zo sterk maakte. De Brit is zelf echter klaar met al die speculaties. “Iedereen wil zeggen wat hij wil. Ze kunnen allemaal hun eigen onzin maar blijven geloven”, vertelt de Brit aan Sky F1.

‘Maar een klein beetje verschil’

Volgens de McLaren-coureur hielp de achtervleugel helemaal niet zoveel als veel analisten beweerden. “Het heeft een heel klein beetje verschil gemaakt, veel minder dan wat iedereen denkt. Het heeft ons veel minder opgeleverd dan iedereen denkt. Daar heeft het niets mee te maken”, legt Norris uit.

De 25-jarige coureur komt ook meteen met een eigen verklaring waarom hij de rijderstitel aan Verstappen heeft verloren. “Max heeft gewoon te goed gereden”, aldus Norris. “Red Bull en het hele team heeft te goed werk afgeleverd, en we verloren het gewoon in de eerste zes races.”

