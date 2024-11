McLaren moet na de Grand Prix van Las Vegas oppassen voor Ferrari. De Italiaanse renstal loopt dankzij de derde en vierde plek van respectievelijk Carlos Sainz en Charles Leclerc in op het Britse team. McLaren-coureur Oscar Piastri kwam zelfs niet hoger dan een zevende plek, maar volgens de Australiër kwam dat niet door zijn vijf seconden-tijdstraf.

Max Verstappen haalde in Las Vegas zijn vierde rijderstitel binnen, maar de strijd in het constructeurskampioenschap is nog niet gestreden. McLaren gaat momenteel met 608 punten nog steeds aan de leiding, maar het tweede geplaatste Ferrari heeft het verschil in Vegas wel teruggebracht tot 24 punten.

LEES OOK: Stella maakt diepe buiging voor Verstappen: ‘Zitten in zijn tijdperk’

Oscar Piastri kon tijdens de race ook maar één plaatsje goedmaken, en eindigde op de zevende plek achter teamgenoot Lando Norris op P6. De Australiër kreeg al bij de start met een tijdstraf van vijf seconden te maken, doordat hij niet goed in het startvlak had geparkeerd. “Ik heb het niet gezien. Ik had niet het gevoel dat ik iets anders deed of te ver ging. Maar ik bedoel, ik moet er duidelijk een beetje uit zijn geweest”, vertelt de Australiër na de race.

Bandendegradatie

Toch was de vijf seconden-tijdstraf die de McLaren-coureur tijdens zijn eerste pitstop moest uitdienen niet de oorzaak van de slechtere prestatie in Vegas. “De race was denk ik moeilijker dan we hadden verwacht. Vooral aan mijn kant was het een veel, veel moeilijkere race met de banden dan ik had verwacht”, zegt de man uit Melbourne eerlijk. “We wisten dat het moeilijk zou worden met graining (van de banden, red.), maar de graining was veel erger dan ik vreesde. Dat deel was nogal onverwacht, dus ik denk dat we moeten begrijpen waarom.”

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Bestel dan NU alvast onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas. Vanaf donderdag in de winkel of op de deurmat.