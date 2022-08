Aston Martin-teambaas Mike Krack vindt de kritiek op Lance Stroll onterecht. Krack is van mening dat de Canadese coureur ‘erg onderschat’ wordt.

Stroll is inmiddels bezig aan zijn zesde seizoen in de Formule 1. De Canadees kwam als Europees F3-kampioen in de Formule 1 bij Williams terecht, waarna hij bij Racing Point een zitje bemachtigde. Echter kreeg én krijgt Stroll nog steeds het verwijt dat hij enkel in de Formule 1 rijdt omdat zijn vader, Lawrence Stroll, hem financieel aan die zitjes heeft geholpen, mat een plek bij Aston Martin gegarandeerd aangezien hij teameigenaar is.

Die kritiek op Stroll vindt teambaas Mike Krack onterecht. “Lance heeft in de Formule 1 nooit een auto gehad die in staat was om te winnen”, benadrukt Krack in de Beyond the Grid-podcast. “Maar hij heeft soms uitstekende prestaties geleverd. Ik herinner me de laatste training van Istanboel in 2020, toen hij in de moeilijkste omstandigheden naar poleposition reed.”

Voor Krack is Stroll dan ook juist een coureur die ‘erg onderschat’ wordt. “Hij is veel beter dan veel mensen denken”, stelt de Luxemburger. “En hij is een keiharde werker. Hij is ook een beleefde, fijne kerel, wat de meeste mensen niet beseffen omdat ze niet de moeite nemen hem beter te leren kennen.”

“Het is makkelijk om te zeggen dat hij alleen zijn plaats heeft gekregen vanwege zijn vader”, vervolgt Krack. “Maar Lance is een zeer goede rijder, en dat zie je vooral als de baan vochtig is. Het valt op dat hij altijd vooraan staat in die omstandigheden. Lance heeft veel geleerd van Sebastian Vettel. Hij kon zien hoe een wereldkampioen werkt. Lance stelde Seb de juiste vragen en luisterde goed”, aldus de Aston Martin-teambaas.