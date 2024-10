Volgens Helmut Marko droegen de scherpe uitspraken van Jos Verstappen in de media bij aan de onrust binnen Red Bull. “Het is juist goed dat Jos aan de bel trekt om de boel op scherp te zetten”, is Frank Woestenburg van mening in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Lees ook: Marko keurt uitspraken Jos Verstappen af: ‘Heeft niet geholpen’

“Je had af en toe het gevoel dat de problemen met de auto en de impact van het vertrek van sleutelfiguren werd gebagatelliseerd. Maar dat laat zich voelen binnen het team en het is goed dat Jos dan aan de bel trekt”, aldus Woestenburg.

“Onrust is natuurlijk nooit goed, maar soms moet je een stap achteruitzetten om naar voren te komen”, vult Jeroen Bleekemolen aan. “En Jos is Jos, die gaat zijn mond niet houden. Dat kan onhandig zijn, maar ook juist meehelpen. Maar er was natuurlijk sowieso teveel onrust binnen het team, niet alleen vanuit Jos.”

“Wat ik altijd interessant vind is dat als Jos wat roept, je ook wel een beetje weet hoe Max in de wedstrijd zit. Het voelt alsof de liefde tussen Verstappen en Red Bull over is en dat het een verstandshuwelijk is geworden”, besluit Woestenburg.

Beluister of bekijk de gehele podcast hier op onze website. Of luister de podcast via jouw favoriete podcast zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren zodat je geen aflevering mist!

Of bekijk hier de video van de podcast:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!