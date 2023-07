Verschillende coureurs en teambazen hebben kritiek geuit op de overvolle F1-kalender van volgend jaar. Het grote aantal races zou te veel vragen van het personeel uit de verschillende teams.

De kalender van 2024 bevat maar liefst 24 races. Dat is het grootste aantal races dat ooit in één jaar plaats heeft gevonden in de Formule 1. De kalender van 2023 bevatte in eerste instantie evenveel races, maar door annuleringen van China en Imola werd dat aantal teruggebracht naar 22. Voor de fans en organisatie is het mooi dat er zoveel races zijn, maar vanuit de sport begint meer en meer weerstand te komen tegen deze uitbreiding van de kalender. Christian Horner sprak al van een breekpunt. Valtteri Bottas gaf aan dat de grens opgezocht wordt. En nu hebben nog vijf stemmen zich bij de kritiek gevoegd.

Coureurs

Fernando Alonso vertelde na de Grand Prix van Groot-Brittannië aan de verzamelde media dat hij ook de nodige moeite heeft met het grote aantal races voor volgend jaar. “Als coureur beschikken wij over alle comfort, dus we kunnen niet te veel klagen, maar ik begrijp dat het moeilijk is voor al het andere personeel. Ik denk dat voor teamleden een aantal van achttien weekenden goed is. Met meer dan achttien of negentien [races] zadel je de iedereen op met zoveel werk. Op de achtergrond is het voor iedereen keihard werken van februari tot december. Ik begrijp alle voordelen van 24 races en de reden om zoveel races te houden. Er is veel interesse, veel vraag, dus het is goed om naar nieuwe landen te gaan. Het is geweldig om de sport open te stellen voor nieuwe landen, en er zijn meer inkomsten voor iedereen.”

Deze zorgen worden ook gedeeld door Lando Norris. De F1-kalender is in de afgelopen jaren gestaag uitgebreid, voornamelijk door het grote aantal nieuwe circuits dat zich gemeld heeft. In iets meer dan tien jaar tijd zijn er vijf races bijgekomen op de kalender.

“Als ik er een perfect nummer op zou moeten plakken, dan zou ik zeggen dat twintig het beste aantal is”, zegt Norris. “Maar er zijn te veel circuits, zoveel plekken waar mensen naartoe willen. Maar twintig is wel beter voor de rest van het team, de engineers en monteurs, iedereen die met ons meereist. Ze zijn zoveel weg van hun familie en kinderen, nog veel meer dan wij coureurs, dus het is erg veel zwaarder voor hen. Als we het hier over hebben, dan moeten wij dus vooral namens hen spreken en niet alleen over ons als coureurs.”

Teambazen

Niet alleen coureurs, maar ook teambazen hebben de nodige zorgen over de volle kalender. “24 is wel echt de grens”, stelde McLaren-CEO Zak Brown tijdens de Grand Prix op Silverstone. “Zij willen graag 30 races zien, dus waarschijnlijk gaan we naar een situatie waarin je twintig vaste races hebt en een aantal anderen op rotatie. Op die manier kan je wel zoveel mogelijk landen bezoeken zonder de kalender nog verder uit te breiden.”

Williams-teambaas James Vowles denkt vooral aan zijn personeel. “We kunnen dit niet constant van onze mensen vragen. We moeten haast heroverwegen hoe we een raceteam runnen. Het gaat vooral om de vormgeving: hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen dit nog steeds kan en wil blijven doen.” Zijn tegenhanger bij Aston Martin denkt er al net zo over. “Het is aan de teams om de beste manier te vinden om het allemaal behapbaar te houden voor het personeel”, oordeelt Mike Krack. “Maar met al deze double headers en triple headers zitten we wel erg dicht op de limiet van wat we allemaal kunnen hebben.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel, maar je kunt hem uiteraard ook online bestellen (met gratis verzending in heel Nederland). Het blad staat weer vol met interessante verhalen, exclusieve interviews en prachtige fotografie. Met in deze editie:

Max Verstappen benadert de perfectie in Spielberg & Silverstone

Reportage: Brad Pitt brengt de Formule 1 weer naar Hollywood

Interview: Het tweede raceleven van rallycoureur Jos Verstappen

Bestsellerauteur Günther Steiner spreekt: Ik houd van stilte

Historie: De moedige strijd van Écurie Nationale Belge

Surviving to Drive: Win een door Günther Steiner gesigneerd boek

Het mooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grands Prix in Oostenrijk & Engeland