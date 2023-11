Dat Max Verstappen geen fan is van de Grand Prix van Las Vegas was al duidelijk, maar na de kwalificatie sprak hij opnieuw duidelijke taal. Vergeleken met bijvoorbeeld Monaco delft het stratencircuit in Las Vegas volgens de kritische wereldkampioen het onderspit. Ook aan de sfeer mankeert volgens Verstappen nogal wat.

De drievoudig wereldkampioen, fervent supporter van PSV, gebruikte het voetbal als een metafoor om de Grands Prix van Monaco en Las Vegas met elkaar te vergelijken. Dat deed hij tijdens de persconferentie na afloop van de kwalificatie in de gokstad. “Monaco is als de Champions League, dit hier in Vegas is dan meer de nationale competitie.”

Ook is Verstappen niet te spreken over de sfeer rondom het circuit in Las Vegas. “Veel mensen komen hier naar het circuit om te drinken, zich vol te gooien en naar dj’s te luisteren. Dat kan ik ook doen op Ibiza. We moeten de mensen bewust maken van wat deze sport is, wat wij elke week op het spel zetten. Er moet emotie zijn, zoals op Monza, Monaco, Spa en al die andere circuits. Als ik daar kom ben ik helemaal opgeladen met al die fans. Hier gaat het vooral om het feest.”

