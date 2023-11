Charles Leclerc pakte zaterdag pole position voor de Grand Prix van Las Vegas. In de straten in ‘Sin City’ bleek hij de rapste in een spannende kwalificatie. Max Verstappen eindigde als derde achter Carlos Sainz. De Nederlander start door een gridstraf voor de Spanjaard echter als tweede.

Op basis van de kwalificatiesimulaties bleek Ferrari weliswaar vooraf de favoriet, maar een garantie op pole bood dat niet. Het was met 15 graden relatief koud in Las Vegas, waar de kwalificatie om middernacht plaatselijke tijd werd verreden. De omstandigheden zorgden voor weinig grip op het hagelnieuwe stratencircuit. Het eerste antwoord omtrent de verhoudingen kwam echter al in Q1 en Q2: de Ferrari’s van Leclerc en Sainz vormden daarin beide keren overtuigend de top-2. Het bleek de opmaat naar meer.

In de beslissende runs in Q3 bleek Leclerc in Las Vegas opnieuw de sterkste. Het ging tussen hem en zijn teamgenoot, maar de coureur uit Monaco toonde zich vijfhonderdsten van een seconde rapper dan Sainz. Verstappen, die zijn laatste run afbrak, moest het doen met een derde plek in de kwalificatie. Verrassend was de prestatie van Williams met een zesde en zevende plaats voor Albon en Sargeant.

Overigens zal Verstappen als tweede aan de race beginnen (zondag 7.00 uur Nederlandse tijd). Hij wint een plek, omdat al zeker is dat Sainz een gridstraf krijgt van 10 plaatsen. Dit als gevolg van het vervangen van onderdelen na het putdeksel-incident in de eerste vrije training.

Dat Verstappen het lastig zou krijgen met de Ferrari’s in de strijd om pole was al verwacht. Q2 was er een voorbeeld van: Leclerc was de eerste coureur die onder de 1.33 dook in Vegas, hij toonde zich maar liefst zeventienden van een seconden sneller dan de Nederlander. Die moest ook onder anderen Sainz nog eens voor zich dulden. Voornaamste slachtoffers van het tweede deel van de kwalificatie waren Lewis Hamilton en Sergio Pérez, zij vielen met een elfde en twaalfde tijd buiten de boot.

Van de McLarens was toen al lange tijd niets meer vernomen. Lando Norris en Oscar Piastri zorgden in Q1 tegen wil en dank namelijk voor een enorme verrassing: beide coureurs, de afgelopen weken en maanden nog de grootste uitdagers van Verstappen, overleefden de eerste schifting niet. Ze eindigden slechts als zestiende en negentiende.

Hun geluk is dat ze mogelijk nog wat plaatsen kunnen klimmen door gridstraffen van anderen. Zo zal Lance Stroll door een penalty vijf plaatsen inleveren en mogelijk volgt er nog een extra penalty, omdat diverse zaken na de sessie worden onderzocht. Dat geldt ook voor andere coureurs.

