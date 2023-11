De tweede vrije training van de Grand Prix Las Vegas gaat alsnog door, de sessie begint om 11.30 uur (Nederlandse tijd). Oorspronkelijk zou dat om 9.00 uur zijn, maar een putdeksel-incident in de eerste training gooide roet in het eten. De tweede vrije training zal anderhalf uur gaan duren in plaats van een uur. Voor iedereen ter plaatse betekent het een sessie van 2.30 uur tot 4.00 uur ’s nachts (!) en ook nog eens zónder fans: zij mogen niet meer de tribunes op.

Hoe het ook afloopt met de tweede vrije training: de openingsdag van het nu al meest besproken raceweekend van het seizoen gaat de boeken in als een mislukking. Weken, maanden en zelfs jaren van voorbereiding gingen vooraf aan de Grand Prix van Las Vegas, maar de gebeurtenissen in de eerste vrije training zorgden voor een anticlimax. Daar kwam vervolgens het uitstel van de tweede sessie plus lange onduidelijkheid bij.

Het toppunt was de mededeling dat publiek niet meer welkom was na half twee ’s nachts plaatselijke tijd. Dit terwijl de tweede vrije training op dat moment nog moest beginnen. Toeschouwers betaalden honderden, tot soms duizenden dollars voor kaartjes. Maar de uitgestelde tweede vrije training mochten ze niet eens meer mochten bijwonen (“om logistieke redenen”, aldus de organisatie). Het maakt het fiasco in Las Vegas compleet.

De ellende voor de Formule 1 begon toen de eerste vrije training al na enkele minuten werd stilgelegd. Dat was het gevolg van een losgeslagen betonnen frame van een putdeksel. Daarbij raakte de bolide van Carlos Sainz zwaar beschadigd. Iets dat vaker is gebeurd in de sport, maar met alle voorbereidingen in Las Vegas een afgang voor de Formule 1 te noemen. Zeker nu veiligheid meer dan ooit voorop staat. “Onacceptabel”, brieste de woedende Ferrari-teambaas Fred Vasseur ook. Zijn collega Toto Wolff was een stuk milder op de persconferentie voor teambazen. “Geef de mensen hier wat krediet”, was zijn oproep. “Alle putdeksels worden nu gecontroleerd en morgen heeft niemand het meer hierover.”

Dat valt nog te bezien, omdat Sainz een gridstraf gaat krijgen voor het vervangen van de onderdelen die door het putdeksel-incident beschadigd zijn. De stewards lieten weten dat ze graag een uitzondering hadden willen maken, maar dat de reglementen daarin niet voorzien. Zo worden Ferrari en Sainz bestraft voor een fout van de organisatie.

Naast de grote schade aan de wagen van Sainz liepen de bolides van Esteban Ocon en Guanyu Zhou lichte averij op. Dat bleef zonder gevolgen, een reparatie volstond. De rest van de coureurs ontsnapte aan schade doordat de eerste sessie meteen na het incident werd stilgelegd en niet meer werd hervat. Vervolgens leek er zelfs even sprake van het schrappen van de tweede vrije training, maar al snel volgde het bericht dat de start ervan zou worden uitgesteld.

Het wachten was op de bevestiging van het uiteindelijk nieuwe tijdstip, terwijl toen in Las Vegas de nacht allang was gevallen. Of de teams en coureurs blij zijn met starttijden van 2.30 uur plaatselijke tijd in de nacht, valt te bezien. Het laatste woord zal daar nog niet over gesproken zijn.

