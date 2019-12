Kubica: ‘De starts waren onze enige kans om te vechten’

Robert Kubica zegt dat de starts de enige kans was voor Williams om te vechten tegen andere coureurs. De Pool zegt dat de starts voor zijn gevoel erg goed gingen, maar hij weet ook: ”Met onze snelheid maakt het niet echt uit.”

Hoewel Kubica in alle kwalificaties dit seizoen werd verslagen door zijn teamgenoot George Russell, reed de Pool in de openingsfase regelmatig vóór de Brit. Hij pakte uiteindelijk het enige puntje voor Williams dankzij zijn tiende plaats in de chaotische Duitse Grand Prix. Volgens Kubica gingen zijn starts erg goed.

”In de eerste ronde kan je nog wat dingen verbergen en is het meer een kwestie van gokken wat er gaat gebeuren en improvisatie dan wijsheid”, zegt Kubica tegen Racefans.net. ”De grip is compleet anders en er gebeurt van alles. Voor mijn gevoel ging het dit seizoen erg goed”, zegt Kubica over zijn starts, die volgens hem de enige kans waren om te vechten tegen andere coureurs.

Oplossingen

”Maar met onze snelheid maakt het niet echt uit”, vervolgt Kubica al snel. ”Je blijft vóór ze rijden voor iets van een ronde of misschien twee ronden en meestal halen ze je toch wel weer in. Hier hadden we nog een beetje de snelheid om te kunnen vechten met anderen, wat normaal gesproken niet het geval was”, aldus Kubica, verwijzend naar de Grand Prix van Abu Dhabi.

”Er zijn dus wel een aantal belangrijke dingen voor het team en hopelijk kunnen ze die volgend jaar oplossen. Het was niet makkelijk en sommige dingen hebben mij en George aangetast op het gebied van racen”, sluit Kubica af.

