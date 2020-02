Kvyat: ‘Geen groot verschil qua rijeigenschappen nieuwe Honda-motor’

Alpha Tauri’s Daniil Kvyat geeft aan dat er qua rijeigenschappen ‘geen groot verschil’ bestaat tussen hoe de nieuwe Honda-motor aanvoelt en de Honda-krachtbron uit 2019. Alpha Tauri rijdt met dezelfde Honda-motor als Red Bull.

Kvyat, die voor Red Bulls ‘zusterteam’ Alpha Tauri rijdt, verklaarde dat op het Circuit de Barcelona-Catalunya in gesprek met de verzamelde media. Gevraagd door FORMULE 1 of de nieuwe Honda-motor een stap of een sprong vooruit is, kan hij helaas niet uitweiden. “Lastig te zeggen. Maar het is sowieso niet iets dat ik op dit moment kan delen. Ik zou je graag meer vertellen, maar dat kan niet.”

Op de vervolgvraag of de nieuwe Honda-V6 dezelfde karakteristieken en eigenschappen heeft, antwoordt Kvyat dat hij ‘geen groot verschil’ voelt. “Als coureur wil je dat de motor goed reageert in de bochten”, voegt de Rus daar nog aan toe. “Op het moment voelen we wat dat betreft geen problemen. Er valt wat te finetunen, maar dat is niets buitengewoons”, geeft hij aan dat dit de normale gang van zaken is.

Tijdens de eerste wintertest in Barcelona moest er één Honda-motor uit voorzorg vervangen worden. Dat was donderdag bij Red Bull, toen Alexander Albon reed. Na inspectie bleek de motor in orde, waarna die ook weer gebruikt kon worden. Bij Alpha Tauri waren voor zover bekend geen motorwissels. Red Bulls Max Verstappen gaf op zijn beurt aan dat de nieuwe Honda-motor lekker liep.

