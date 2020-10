Kvyat laakt actie Albon: ‘Echt onprofessioneel’

Alexander Albon heeft zich niet populair gemaakt bij Daniil Kvyat. De twee kwamen met elkaar in aanraking in ronde 17 en daarmee verpeste Albon de race van de Rus. Kvyat is dan ook niet blij met die actie. “Echt slecht ingeschat door hem.”

In ronde 17 waren Albon en Kvyat druk aan het vechten met elkaar. Kvyat stak de chicane af en Albon haalde hem in, maar ging te vroeg naar links en raakte Kvyat. Daarbij brak de voorvleugel van de Alpha Tauri-coureur af en moest hij een volledige ronde afleggen met een kapotte voorvleugel. Hij is na afloop niet de spreken over de actie van de Red Bull-coureur.

“Ik snap niet wat hij aan het doen was. Het was echt onprofessioneel en slecht ingeschat. Dit had ik niet van hem verwacht. Hij racet al zolang en is echt één van de betere coureurs”, vertelt Daniil Kvyat aan F1.

De Rus wist de auto terug te brengen naar de pitstraat, maar de kans op punten was hiermee verkeken. “Mijn race was min of meer geruïneerd. Ik moest een volledige ronde afleggen zonder voorvleugel. De vleugel kwam ook nog eens onder mijn auto terecht en daardoor liep ik schade aan mijn vloer op. Het was echt moeilijke race. We misten zoveel downforce”, aldus de Alpha Tauri-coureur.

