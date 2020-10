Bottas krijgt klap in titelstrijd: ‘Het gat is groot, dat zie ik ook wel. Ik heb een wonder nodig’

Valtteri Bottas weet dat hij ‘een wonder’ nodig heeft om nog wereldkampioen te worden. Na zijn uitvalbeurt op de Nürburgring, is zijn achterstand op Lewis Hamilton met nog maar zes races op de teller opgelopen naar 69 punten.

“Het gat naar Lewis is groot, dat zie ik zelf natuurlijk ook wel”, verzucht Bottas in gesprek met een select groepje media, waaronder FORMULE 1 Magazine. “Ik heb een wonder nodig”, beseft Bottas. Maar: opgeven doet hij niet. “Dat heeft immers ook geen zin.”

Wat hij zich verder realiseert, is dat hij absoluut op de top van zijn kunnen zal moeten presteren om Hamilton nog bij te halen – of het überhaupt nog spannend te maken. “De lat ligt hoog”, weet hij. De beste aanpak is nu om van race-naar-race te leven, volgens Bottas. “Telkens naar de punten kijken, zet geen zoden aan de dijk.”

Dat Bottas een flinke mep punten misliep op de Nürburgring, staat wel vast. Hij viel immers uit door motorpech terwijl hij tweede reed, maar had vlak daarvoor zelf al de leiding aan Hamilton verloren door een remfout. Bottas denkt echter niet dat zijn race daarna verloren was. “Ik kwam daardoor namelijk op een tweestop-strategie en achteraf was dat denk ik de snelste.”

Bottas toonde zijn strijdlust eerder in de race immers ook al, toen in duel met Hamilton bij de start. “Hij was sneller weg en zat bij bocht één aan de binnenkant. Ik wist dat ik zo laat mogelijk moest remmen. Hij remde ook heel laat en onderstuurde toen rechtdoor. Ik wilde mijn plek niet makkelijk prijsgeven, dus ging ervoor aan de buitenkant. Ik ben blij dat ik die positie toen vasthield.”

Uiteindelijk was het echter allemaal voor niks. “Teleurstellend, natuurlijk. Heel teleurstellend. Maar je doet er verder niks aan.” En dat hij de moed erin probeert te houden, verandert niets aan de kille cijfers: 69 punten achterstand, zes races te gaan.

