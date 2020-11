Kvyat: ‘Was eerst heel boos dat Grosjean zo overstak, maar toen zag ik de vlammen’

Het was het gesprek van de dag: de angstaanjagende crash van Romain Grosjean in de openingsronde van de Grand Prix van Bahrein. Daniil Kvyat was bij die crash betrokken: de Rus tikte de achterkant aan van de Haas die vervolgens in de vangrail schoot en in een vuurzee veranderde. Kvyat was in eerste instantie niet blij dat Grosjean plotseling naar rechts schoot, maar dacht na het zien van de vlammen in zijn spiegels meteen anders: “Ik hoopte dat hij in orde was.”

De start leek zonder grote incidenten te verlopen totdat plotseling een enorme vuurzee te zien was op de achtergrond van de tv-beelden. De rode vlag werd meteen gezwaaid en er waren direct zorgen om Grosjean. Na een tijdje kwamen beelden dat hij uit de auto was gesprongen en ternauwernood aan de vlammenzee ontsnapte. Even later volgden de herhalingen en was te zien dat Grosjean plotseling hard naar rechts stuurde, waardoor de Fransman in aanraking kwam met de voorkant van de Alpha Tauri van Kvyat, die in eerste instantie boos was op Grosjean.

“Het was een angstaanjagend moment”, vertelt Kvyat tegen Sky Sports F1. “Ik was in eerste instantie heel boos dat hij zo overstak, ik dacht: ‘Wat doet hij nou weer?’ Maar toen zag ik de vlammen in mijn spiegels en veranderden mijn gedachten meteen. Ik hoopte dat hij in orde was. Ik vond het niet fijn wat ik in mijn spiegels zag. Ik ben opgelucht dat hij in orde is. Dit helpt je eraan herinneren dat wat we doen erg gevaarlijk is”, aldus de Rus.

Grosjean is na het incident per ambulance naar het medisch centrum vervoerd. Hij is daarvandaan per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht voor controles. De Fransman zou enkele brandwonden hebben opgelopen aan zijn hand en enkels, maar heeft vermoedelijk ook wat gebroken ribben overgehouden aan de zeer zware crash.