Kvyat: ‘Was lastig om weer in de auto te stappen na crash Grosjean’

Daniil Kvyat vond het zondag ‘lastig’ om weer in de auto te stappen nadat Romain Grosjean hard crashte na een touché met de Alpha Tauri. De Rus was opgelucht dat het naar omstandigheden goed ging met de Fransman, maar dat maakte het niet makkelijker voor hem: “Het was shocking.”

Al na twee bochten ging het fout voor Grosjean, die plotseling hard naar rechts schoot om een inhaalactie te wagen maar daarbij de Alpha Tauri van Kvyat over het hoofd zag. De Fransman knalde op volle snelheid de vangrails in waarna de Haas in een enorme vlammenzee veranderde. Kvyat was opgelucht dat de Fransman ternauwernood aan de vlammenzee kon ontsnappen, maar had wel moeite om weer in te stappen voor de herstart.

“Ik ben blij om te zien dat het goed gaat met Romain”, vertelt Kvyat. “Het was een moeilijke dag. Ik raakte hem, maar kon daar niks aan doen. Het kan gebeuren in de eerste ronde. Eerst was ik boos, maar toen zag ik de vlammen en dat had ik nog nooit gezien. Dat was shocking. Maar toen hoorde ik dat het goed ging met hem, maar nog steeds was het lastig om weer in de auto te stappen”, aldus Kvyat.

Op de boordradio was goed te horen dat Kvyat in eerste instantie woedend was, maar na lange tijd onduidelijkheid over de toestand van Grosjean sloeg de paniek toe. “Ik weet niet wat de Haas aan het doen was”, zei Kvyat direct na de touché met Grosjean. “Is hij in orde? Wat gebeurt daar?”, vroeg de Rus later. “Ik zal het je laten weten, ik weet het op dit moment niet”, aldus zijn engineer. “Zeg me alsjeblieft dat hij in orde is, zeg me alsjeblieft dat hij in orde is”, zo hoopte de aangeslagen Rus.