Er is zaterdag geen kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo. De sessie is afgelast als gevolg van hevige regenval. De wedstrijdleiding in Brazilië nam het besluit nadat al meerdere keren de start van de sessie was uitgesteld. De kwalificatie zal nu op zondagochtend gaan plaatsvinden, zo is het plan. Over de tijd wordt nog gesproken.

Fikse buien, gepaard gaande met donder en bliksem, trokken zaterdagmiddag plaatselijke tijd over het circuit.in São Paulo. Daarbij viel het water met bakken uit de hemel. Rijden bleek al snel geen optie, de omstandigheden waren simpelweg niet veilig genoeg voor de coureurs. Daardoor werd de aanvankelijke begintijd van 19.00 uur Nederlandse tijd al niet gehaald.

Updates volgden elkaar in snel tempo op: na een half uur werd duidelijk dat de kwalificatie niet eerder dan 20.00 uur Nederlandse tijd zou starten. Al snel kwam daar meerdere malen een kwartier bij, tot zelfs 21.00 uur Nederlandse tijd. Op dat moment zou het 17.00 uur zijn voordat Max Verstappen en consorten eens zouden gaan beginnen aan de sessie in Brazilië.

Toen de condities op het Autódromo José Carlos Pace nog steeds niet goed genoeg waren, besloot de wedstrijdleiding nog vóór die tijd een streep te zetten door de kwalificatie.

