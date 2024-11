De kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo begint in Brazilië niet eerder dan 21.00 uur Nederlandse tijd. Dit in verband met de enorme regenval op het circuit. De aanvangstijd is twee uur later dan gepland én geldt alleen als de condities verbeteren.

De FIA maakte dat zaterdagavond bekend in wéér een nieuwe update omtrent de kwalificatie. Eerder was al duidelijk dat de start daarvan sowieso zou worden uitgesteld nadat flinke regen- en onweersbuien over het Autódromo José Carlos Pace trokken. Steeds werd vervolgens de aanvangstijd opnieuw aangepast. De baan is te nat en daardoor nog altijd niet veilig genoeg om op te gaan rijden, aldus de wedstrijdleiding.

Later meer.

