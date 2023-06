Lance Stroll, delicate kwestie van een kwart miljard dollar

Met geld kun je een eind komen. En met veel geld nog verder. Lawrence Stroll investeerde minstens al 250 miljoen dollar in de Formule 1-hobby van zoon Lance. En hoewel hij al een paar jaar meedraait op het hoogste niveau – hij debuteerde in 2017 – wordt dit seizoen voor het eerst echt duidelijk dat hij tekort schiet. Lance Stroll is in de paddock inmiddels een delicate kwestie aan het worden.

Anno 2023 heeft de 24-jarige Canadees immers ene Fernando Alonso als teamgenoot. Alonso stond al zeven keer op het podium, Stroll nog geen enkele keer. Kon Lance Stroll naast al zijn vroegere teamgenoten nog het voordeel van de twijfel afdwingen, omdat hij min of meer gelijke tred hield met Felipe Massa of Sergio Pérez en zelfs Sebastian Vettel, dit seizoen niet meer. Tegen Fernando Alonso schiet hij tekort.

‘Het is Alonso die daar de punten binnenhaalt’

“Natuurlijk kan Lawrence er niet meer naast kijken, nu iedereen de prestaties van Lance om de twee weken vergelijkt met die van een topcoureur”, zegt een Formule 1-kenner in de paddock van Montréal, voorafgaand aan de Grand Prix van Canada. Net zoals nogal wat andere bekende namen die we om een reactie vroegen blijft hij liever anoniem. Omdat iedereen weet: de machtige Lawrence Stroll liever kun je beter te vriend houden. Maar misschien ook omdat Lance Stroll stilaan toch wel een delicate kwestie aan het worden is…

Lees ook: Alonso over F1-auto’s: size does matter

Helmut Marko, Red Bulls motorsportadviseur, noemt het beestje altijd bij zijn naam en vraagt nooit anonimiteit. “Dat is toch wel een beetje hoog gegrepen, vrees ik”, zegt Marko op de vraag wat hij ervan vond, dat vader Stroll zijn zoon op het podium van Montreal verwachtte. “Noem het gerust onrealistisch. Ja, Aston Martin heeft een goede auto, dat wel. Een auto waarmee je het podium kan halen. Maar als je kijkt naar het verschil in punten tussen de twee coureurs, dan weet je het snel: het is Alonso die daar de oogst binnenhaalt.”

Lees het volledige verhaal over ‘de delicatie kwestie Lance Stroll’ in FORMULE 1 Magazine.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! ligt nu in de winkel. Met zoals altijd boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding over techniek en onderscheidende fotografie! En natuurlijk alles over de Grand Prix van Canada. In dit nummer onder meer:

Max Verstappen, aanjager van Red Bulls recordregen

Exclusief! Raymond Vermeulen, de architect van Max’ imperium

Lance Stroll, delicate kwestie van een kwart miljard dollar

Het andere leven van hotelier & kunstverzamelaar Helmut Marko

Coureur of operazanger? Het dilemma van Giuseppe Campari

Columns Rob Kamphues & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond

Haal het blad in de winkel of bestel hieronder en krijg ‘m thuisgestuurd (gratis verzending in Nederland!)