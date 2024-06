Hij is vol lof over McLaren, maar in Canada maakten zowel het team als hijzelf volgens Lando Norris kostbare fouten. Dat moet beter, vindt de Brit. Te beginnen dit weekend in Spanje.

“We doen het op dit moment heel goed, laat ik dat vooropstellen”, vertelt Norris in Barcelona. “Want kijk eens hoeveel slechte jaren we als team hebben gehad. Daar moeten we elkaar op wijzen, dan besef je namelijk met z’n allen hoeveel progressie we hebben geboekt. Dat is een gezamenlijke verdienste. Tegelijkertijd betekent het wel dat er meer van iedereen wordt gevraagd en we de juiste besluiten moeten nemen. Dat deden we in Canada bijvoorbeeld niet.”

In Montreal ging Max Verstappen met de winst aan de haal. “Onnodig”, kijkt Norris terug. “We maken zelf fouten en daar moeten we vanaf. We vechten niet om plek 10 of 9, we vechten om overwinningen. Dan maken de details het verschil. Dat begint bij mezelf. Ik had zelf bijvoorbeeld de call moeten maken om eerder de pits in te duiken in Canada. Als team hadden we tijdens de race twee seconden om een besluit te nemen. We bleven buiten, dat was niet het juiste besluit.”

Volgens Norris werd na de Grand Prix van Canada en in aanloop naar dit weekend de strategie, de call om niet te stoppen, grondig geëvalueerd op de burelen van McLaren. “We bespraken de keuze van het team, van mij, we bekeken beelden, luisterden naar de boordradio’s. Allemaal zodat we ervan kunnen leren. We doen nu mee om zeges, dan kun je nog meer het verschil maken met de juiste keuzes.”

