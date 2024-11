Lando Norris baalt van de manier waarop zijn uitspraken over Max Verstappen veelal worden uitgelegd. Een voorbeeld daarvan is die over het ‘geluk’ dat die zou hebben gehad in Brazilië. “Het heeft een verkeerd beeld gecreëerd.”

Dat Max Verstappen de Grand Prix van São Paulo op fabelachtige wijze wist te winnen, staat ook volgens Norris buiten kijf. Niet voor niets was hij op social media meteen lovend richting de Nederlander. Zijn uitspraak kort na de race dat Verstappen geluk had in Brazilië bij veel fans toen echter al kwaad bloed gezet. Onterecht, zo stelde de Engelsman in Las Vegas nog maar eens. “Ik zei het in een bepaalde context. Het is niet dat ik bedoelde dat Max alleen maar geluk had, zijn overwinning was juist geweldig. En, zoals ik vaker heb gezegd, hij is een van de beste coureurs ooit.”

‘Titel wordt lastig’

Toch leerde het voorval Norris ook een en ander, zo vertelt hij. “Ik probeer altijd eerlijk te zijn, mezelf te zijn. Maar ik heb inmiddels dit seizoen wel geleerd dat het niet betekent dat iedereen altijd aan jouw kant staat. Ik heb er dit jaar meer vijanden bij gekregen. Maar ook meer fans, merk ik.”

Eind goed, al goed dus voor de Brit? Zelfs het winnen van de rijderstitel is in theorie met 62 punten achterstand nog mogelijk. Norris zelf heeft er echter niet veel geloof meer in. “Want het gat is nu zodanig, in de week na de Grand Prix van Sãu Paulo realiseerde ik me echt wel dat het lastig is om nog als eerste te eindigen in het kampioenschap.” Hij lijkt zich bij de titel van zijn vriend te hebben neergelegd. “Ik ga maar gewoon proberen te genieten, en met McLaren de constructeurstitel proberen te winnen.”

