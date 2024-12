McLaren hoopt zich tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi tot kampioen te kronen. De papaja’s gaan al een tijdje aan de leiding bij de constructeurs, maar moeten nog wel afrekenen met Ferrari. De Italianen staan slechts 21 punten achter op hun rivalen uit Woking. Na de trainingssessies in Abu Dhabi ziet het er goed uit voor McLaren, al waarschuwt Lando Norris dat ze niet te vroeg mogen juichen.

Tijdens de tweede vrije training op het Yas Marina Circuit scoorde McLaren een één-tweetje; Lando Norris klokte – voor wat het waard is – de snelste tijd, gevolgd door teamgenoot Oscar Piastri. Tijdens de derde en tevens laatste oefensessie was het Piastri die als beste uit de bus kwam; ditmaal volgde Norris op de tweede plaats. Twee één-tweetjes zijn positieve resultaten voor McLaren, al benadrukt Norris dat het er vooralsnog ‘beter uitziet dan het is.’

“Het was een goede dag,” verklaarde hij vrijdag. “De auto voelde eigenlijk de hele tijd goed aan. We hebben ons tempo uit Qatar zeker voortgezet, dus dat is een goed teken. We moeten wel nog wat dingen verbeteren – dat geldt zowel voor de runs met weinig brandstof als de runs met veel brandstof. Het ziet er sowieso beter uit dan het is. Ik denk namelijk dat er ook teams zijn die hun motoren nog niet helemaal hebben opengedraaid.” Mogelijk heeft ook Ferrari, dat via Charles Leclerc de snelste tijd klokte in VT1, nog niet het achterste van de tong laten zien.

Constructeurskampioenschap

“Het ziet er nu misschien geweldig uit, maar ik denk dat we morgen nog steeds een zwaar gevecht zullen hebben,” doelde Norris op de kwalificatie in Abu Dhabi. “Ik probeer nu gewoon de juiste balans te vinden – te ontdekken waar ik het beste kan pushen en waar ik beter de banden kan sparen. De afstelling zal heel erg belangrijk zijn.” Norris jaagt niet alleen op het constructeurskampioenschap voor McLaren, maar moet ook zijn tweede plaats bij de coureurs verdedigen. Charles Leclerc is hem tot op acht punten genaderd.

LEES OOK: Max Verstappen zet streep onder ruzie met Russell: ‘Komt wel weer goed’

Het verschil tussen McLaren en Ferrari bedraagt ondertussen 21 punten. Zodoende hebben de papaya’s de beste papieren om zich – voor het eerst sinds 1998 – weer tot kampioen te kronen. Charles Leclerc krijgt bovendien een gridstraf van tien plaatsen voor het verwisselen van zijn accu tijdens de eerste vrije training. Als Ferrari de titel wil winnen, moet het team een één-tweetje scoren in Abu Dhabi, met Lando Norris en Oscar Piastri op de vierde en vijfde plaats.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!