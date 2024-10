Lando Norris maakt tijdens het raceweekend in Mexico gebruik van een nieuwe upgrade aan de vloer – McLaren wil de auto in de slotfase van het seizoen blijven ontwikkelen. Toch heeft deze laatste wijziging vooralsnog weinig opgeleverd. Norris betreurde een matige tweede vrije training, waarin hij het met een geüpgradede MCL38 moest afleggen tegen teamgenoot Oscar Piastri.

Tijdens de eerste vrije training zat Lando Norris op de bank; IndyCar-coureur Pato O’Ward nam plaats in zijn auto om te voldoen aan de rookie-verplichtingen. In de tweede vrije training mocht Norris zelf ervaren of de upgrade aan de vloer hem een voordeel kan geven ten opzichte van de concurrentie. De Engelsman eindigde op de vijfde plaats in een sessie die volgens hemzelf ‘niet geweldig’ verliep.

‘Geen goed gevoel’

“Het is goed dat we de auto’s een beetje kunnen vergelijken, maar voorlopig is het echt niet veel beter,” zei Norris achteraf over de nieuwe vloer. Oscar Piastri, die nog met de oude set-up reed, was bijna een tiende sneller en klokte de tweede tijd. “Oscar (Piastri, red.) was heel snel vandaag,” bevestigde Norris. “Ik zat er gewoon een beetje naast, denk ik. Ik heb dus nog wel wat werk te doen. We zullen zien hoe het straks uitpakt.”

Met een achterstand van zevenenvijftig punten op kampioenschapsleider Max Verstappen is de GP van Mexico cruciaal voor Norris. De 24-jarige coureur zal veel punten moeten inhalen op zijn Nederlandse concurrent wil hij nog meedingen naar de titel. Vooralsnog heeft hij echter zijn twijfels over de race op Autódromo Hermanos Rodríguez. “Het ging niet geweldig,” verzuchtte Norris. “Ik heb er gewoon geen goed gevoel bij, ook omdat er zo weinig grip ligt op deze baan.”

