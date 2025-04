Na een aantal ijzersterke vrije trainingen leek een één-tweetje voor McLaren tijdens de kwalificatie in Bahrein een zekerheidje. De papaja’s leken onder de droge omstandigheden in de woestijn onverslaanbaar. Oscar Piastri verzekerde zich dan ook van poleposition op het Bahrain International Circuit, al klokte Lando Norris een teleurstellende zesde tijd. De Brit moest moedeloos afdruipen.

Na de kwalificatie verscheen een emotionele Lando Norris voor de camera’s van F1TV. “Ik was gewoon langzaam,” verzuchtte hij, zichtbaar teleurgesteld. “Ik ben het hele weekend al langzaam geweest. Het verrast me niet echt – ik zat er gewoon niet lekker in. Ik weet het ook niet. Het voelt alsof ik nog nooit in een Formule 1-auto heb gereden. Ik was enorm aan het worstelen met de auto en ik weet gewoon niet waarom. Ik zal op zoek moeten gaan naar antwoorden.”

De interviewer van dienst probeerde hem enigszins op te beuren: “In de race ben je meestal sneller dan in de kwalificatie, toch?” vroeg hij hoopvol. “We zullen zien,” reageerde Norris terneergeslagen. “De auto is fantastisch, dus ik mag absoluut niet klagen. Oscar (Piastri, red.) staat nota bene op poleposition, met een behoorlijke marge. Ik ben het team ontzettend dankbaar, maar ik stel hen op dit moment gewoon teleur,” besloot hij.

