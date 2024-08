Lando Norris reed zaterdag de snelste tijd tijdens de kwalificatie voor de GP van Nederland. In het hol van de leeuw wist hij rivaal Max Verstappen achter zich te houden. De McLaren-coureur weet dat er tijdens de Grand Prix nog van alles kan gebeuren; Verstappen geeft zich niet zomaar gewonnen. Norris is in ieder geval blij dat hij ook in Nederland nog genoeg steunt krijgt vanaf de tribunes.

Sinds zijn overwinning tijdens de Grand Prix van Miami is Lando Norris verwikkeld geraakt in een hevige titelstrijd met kampioen Max Verstappen. Meerdere keren resulteerde dat in een aanvaring op de baan, waardoor de rivaliteit een wig leek te drijven tussen de doorgaans vriendelijke coureurs. Norris is blij om te melden dat hij de steun van de Nederlandse fans in ieder geval nog niet is verloren.

“Ik heb altijd veel support gehad van de Nederlandse fans, dat is nooit veranderd”, zei Lando Norris na de kwalificatie op een persconferentie. “Eigenlijk voel ik me hier sinds het begin van mijn Formule 1-carrière al gesteund. Mijn moeder is Belgisch dus ik heb ook wel een soort halve connectie met Nederland”, grapte hij. “De fans hier behoren zeker tot de geksten, maar dat is alleen maar gezelliger.”

Of Norris zijn Nederlandse fans morgen op een overwinning kan trakteren, is nog maar de vraag. De 24-jarige coureur gaf toe veel last te hebben van de wisselende weersomstandigheden. “De windstoten die hier af en toe voorbijkomen kunnen echt twee à drie tienden schelen”, legde hij uit. “Het wordt hoe dan ook niet makkelijk. “Max (Verstappen, red.), Oscar (Piastri, red.) maar ook George (Russell, red.) kunnen voor uitdagingen gaan zorgen.”

