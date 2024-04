Lando Norris voorspelt dat de dominantie van Red Bull in de Formule 1 zal aanhouden tot 2026. In dat jaar treedt er een nieuw motorreglement in werking. “Ik denk dat we tot die tijd moeten wachten om de dingen door elkaar te schudden”, aldus de Britse troef van McLaren. “Ik verwacht dat Red Bull in het voordeel zal blijven, omdat ze nu eenmaal voorop liggen.”

Het Oostenrijkse team verraste dit seizoen door toch in behoorlijke mate van autoconcept te wisselen ten opzichte van afgelopen jaar, waarin het dominant was en 21 van de 22 races wist te winnen. Evengoed werden de eerste twee races van het seizoen gewonnen door Max Verstappen. Vorig weekend viel de drievoudig wereldkampioen van Red Bull echter uit en profiteerde Ferrari optimaal in de persoon van Carlos Sainz. Lando Norris eindigde Down Under voor het eerst dit seizoen op het podium, hij werd derde.

Lees ook: Norris profiteert van concurrentie Piastri en kijkt uit naar Japan

Norris zegt te hopen dat de ideeën bij Red Bull voor 2026 opraken. “Ze zijn slimmer in veel opzichten, maar je hoopt wel dat ze een keer zonder goede ideeën komen te zitten.”

Norris: “Ik denk dat elk team bezig is met een inhaalslag.Als je kijkt naar de afgelopen twaalf maanden hebben wij de meeste progressie geboekt. Dus als je het vanuit dat perspectief bekijkt, denk ik dat we heel blij mogen zijn. Maar het is bij lange na niet genoeg om Red Bull uit te kunnen dagen.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)