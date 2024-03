Lando Norris is volgens eigen een betere coureur geworden door toedoen van zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. De Brit eindigde bij de laatste Grand Prix, afgelopen weekend in Melbourne, voor het eerst dit seizoen op het podium. Hij werd derde, achter winnaar Carlos Sainz en Charles Leclerc, maar vóór Piastri.

“Ik heb vanaf het begin van onze samenwerking vorig jaar al gezegd dat Oscar de snelheid heeft”, vertelt Norris tegenover Sky Sports. “Je wilt altijd een teamgenoot die je kan pushen. We hebben een iets andere rijstijl. Soms werkt mijn stijl, soms zijn stijl. Dus als je teamgenoot goed is, kun je altijd dingen van hem leren.”

Norris (24) is zijn twee jaar jongere Australische teamgenoot in onderlinge duels duidelijk de baas, maar hij voelt wel degelijk de hete adem in zijn nek. In de 24 races die ze samen reden voor McLaren is de stand 19-6 in het voordeel van Norris. De enige overwinning, weliswaar in een sprintrace in Qatar, werd afgelopen seizoen echter behaald door Piastri.

‘Moeten het niet alleen opnemen tegen Max’

Vorig seizoen eindigde zowel Norris als Piastri op het podium tijdens de GP van Japan. Norris werd daar tweede, Piastri derde. De race werd gewonnen door Max Verstappen. Volgende week staat de GP van Japan in Suzuka op het programma. Het zal lastig worden het resultaat van vorig jaar te herhalen, verwacht Norris.

Lees ook: Vettel: ‘Geen reden voor Verstappen om weg te gaan bij Red Bull’

“Suzuka heeft veel snelle bochten. Het probleem voor ons is dat Ferrari beter is geworden qua high speed, iets waar ze vorig jaar moeite mee hadden. Ik denk echter dat we nog steeds een goed weekend kunnen hebben”, aldus Norris. “Weer met twee auto’s op het podium, zou prachtig zijn. Maar ik denk dat we dit jaar met Ferrari twee auto’s meer hebben waar we op dit soort circuits rekening mee moeten houden. Dus we moeten het niet meer alleen opnemen tegen Max.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen.