Volgens Lando Norris beschikt McLaren niet langer over de snelste auto op de grid; Mercedes zou op gelijke hoogte staan met de bolides uit Woking. In aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië bewees Norris zich in twee vrije trainingen de snelste, maar tijdens de laatste sessie stonden de silver arrows bovenaan. Max Verstappen greep tot nu toe naast de top drie op Silverstone.

McLaren-coureur Lando Norris moest zich tijdens de laatste vrije training voor de GP van Groot-Brittannië achter Mercedes dulden. George Russell was de snelste op de kletsnatte baan in Silverstone, gevolgd door teamgenoot Lewis Hamilton. De 24-jarige Brit is alsnog tevreden over de progressie die zijn ploeg dit weekend al heeft geboekt. “We hebben wat aanpassingen gedaan”, liet hij weten. “De hoge snelheden op Silverstone kunnen immers behoorlijk verraderlijk zijn. Het is tricky, maar ik ben blij.”

Norris denkt dat zijn rivalen uit Brackley geduchte tegenstanders zullen zijn dit weekend. “We gaan behoorlijk gelijk op met Mercedes“, aldus de McLaren-coureur. “Ze lijken net zo snel als wij. Het gaat de goede kant op, maar we gaan hoe dan ook op zoek naar dat beetje extra.”

De weersomstandigheden gaan ongetwijfeld voor een spannende kwalificatie én Grand Prix zorgen. Tijdens VT3 viel er al de nodige regen uit de lucht, maar ook gedurende de rest van het weekend blijft het wisselvallig. Norris hoopt op een droge race, al is hij niet de minste onder natte omstandigheden. “Bij een thuisrace heb je liever dat het droog blijft”, gaf hij toe. “Daarbij zitten we nu op een goede plek met de auto, daar wil ik niet te ver van hoeven afwijken. Maar ach, het is Silverstone, het is Engeland! Ik ben overal klaar voor.”

