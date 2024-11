Tijdens de aankomende GP van Las Vegas kan Max Verstappen het wereldkampioenschap beslissen. De Nederlander hoeft slechts enkele punten te winnen ten opzichte van rivaal Lando Norris om zijn vierde titel in de wacht te slepen. Laatstgenoemde lijkt zich meer te richten op het constructeurskampioenschap, waarbij McLaren geen aandacht meer besteedt aan concurrent Red Bull. “We focussen ons alleen nog maar op Ferrari,” aldus de Brit.

McLaren staat sinds de GP van Azerbeidzjan aan kop in het constructeurskampioenschap. De papaja’s hopen dit jaar hun eerste wereldtitel te winnen sinds het seizoen van 1998. Echter, Ferrari werkt al een tijdje aan een opmars en is McLaren inmiddels tot op zesendertig punten genaderd. Red Bull, dat is teruggezakt naar de derde plaats, moet nog dertien punten goedmaken op de Scuderia. Norris legt uit dat Red Bull eigenlijk geen bedreiging meer vormt en dat McLaren zich vooral moet verdedigen tegen Ferrari.

‘Ferrari is veel gevaarlijker’

“Onze uitdaging ligt niet bij Red Bull, maar bij Ferrari,” zei Norris tegenover Sky Sports. “Ik heb het al zo vaak uitgelegd. Het is al heel lang duidelijk dat Ferrari onze grootste rivalen zijn in het kampioenschap. In vergelijking met Red Bull zijn zij veel gevaarlijker. Dus eigenlijk focussen we ons totaal niet op Red Bull. Alles draait nu om ons eigen programma en het optimaal benutten van onze eigen potentie.”

Tegelijkertijd maakt Lando Norris nog steeds kans op een eigen kampioenschap bij de coureurs. Echter, na de briljante overwinning van Max Verstappen tijdens de GP van São Paulo wijst alles erop dat de Nederlander opnieuw aan het langste eind zal trekken. Het verschil tussen beiden bedraagt op dit moment tweeënzestig punten. Daarmee is de kans groot dat Verstappen zich in Las Vegas al tot kampioen kroont.

