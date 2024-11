Het wereldkampioenschap lijkt buiten bereik voor Lando Norris na de dominante overwinning van Max Verstappen in Brazilië. Toch blijft McLaren kijken naar de positieve punten en lessen van het seizoen. Een van de grootste teleurstellingen heeft plaatsgevonden tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, waar Norris door een aanvaring met Verstappen de finish niet heeft kunnen bereiken. Het team heeft dan ook spijt van de gemiste punten die zeer waardevol geweest zouden zijn in de strijd om het kampioenschap.

McLaren spijt van Oostenrijk

“We hebben spijt van de gemiste punten in Oostenrijk”, stelt teambaas Andrea Stella. We hebben ervan geleerd. Het was een harde les, maar het helpt ons om in de toekomst betere keuzes te maken.” Stella benadrukt dat het team weinig andere punten betreurt, hoewel de controversiële uitslag in Austin daar een uitzondering op vormt.

Norris hoeft rijstijl niet aan te passen

De rivaliteit tussen Norris en Verstappen heeft in Austin en Mexico geleid tot meer intense gevechten op het circuit. Waar Norris in de Verenigde Staten is bestraft, heeft Verstappen in Mexico twee keer een tijdstraf van tien seconden gekregen. Toch ziet Stella geen reden voor Norris om zijn aanpak te veranderen. “Lando weerspiegelt onze kernwaarden: eerlijk, correct en sportief racen. Dat is hoe wij de sport willen benaderen. We vertrouwen erop dat de stewards hun werk goed doen. In Mexico hebben we dat ook gezien.” McLaren heeft destijds in Austin een verzoek tot herziening van de strafloze actie van Verstappen ingediend, maar zonder succes. “Dat hoort bij de sport. We accepteren het en gaan verder,” aldus Stella.

