Red Bull heeft de plannen voor de RB21 gereed, zo onthulde hoofdingenieur Paul Monaghan deze week. Ondanks de uitdagingen met de huidige bolide heeft het team een duidelijk ontwikkelingspad uitgestippeld voor diens opvolger. Bovendien is Red Bull bereid extra tijd in de windtunnel op te offeren, zolang dat betekent dat het de titel in 2024 kan behouden. Op dit moment staat de Oostenrijkse renstal echter op de derde plaats in het constructeurskampioenschap.

“Alle plannen voor de RB21 liggen klaar,” vertelde Monaghan aan Motorsport Week. “Toch zal iedereen nerveus zijn in aanloop naar de eerste tests in Bahrein. Het hangt natuurlijk ook allemaal af van wat de concurrentie doet.” Red Bull zag zich afgelopen seizoen genoodzaakt om verschillende upgrades te herzien of uit te stellen, doordat de bolide op sommige vlakken te onvoorspelbaar bleek. Vaak kwamen de resultaten uit de windtunnel niet overeen met de prestaties op het circuit.

‘Titels wegen zwaarder dan testtijd’

Het gebrek aan consistentie heeft bijgedragen aan de huidige situatie waarin Red Bull, de regerend wereldkampioen, slechts derde staat in het constructeurskampioenschap, achter rivalen McLaren en Ferrari. Monaghan wijt de problemen deels aan de beperkte windtunnel- en CFD-tijd die het team kreeg toebedeeld. Als winnaar van de constructeurstitel vorig seizoen, had Red Bull dit jaar de minste testmogelijkheden.

Toch wil Monaghan dit niet als excuus gebruiken. “Het draait niet alleen om de hoeveelheid tijd, maar om hoe efficiënt je die tijd benut,” stelde hij. Hij complimenteerde teams als Haas en Williams, die dankzij hun lagere klassering meer ontwikkelingsmogelijkheden hadden, maar benadrukte dat het aan Red Bull is om ondanks de beperkingen het maximale uit de auto te halen. Voor volgend seizoen is Monaghan dan ook resoluut – hij wil geen concessies doen aan het behalen van titels. “Ik behoud liever het constructeurskampioenschap dan dat ik meer tijd krijg om te testen,” concludeerde hij.

