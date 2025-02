Lando Norris toonde zich optimistisch na zijn eerste testrondjes in de McLaren MCL39, het nieuwste wapenfeit uit Woking. Donderdag werd de nieuwe bolide, voorzien van de nodige camouflage, alvast losgelaten op het circuit van Silverstone. Op het eerste gezicht leek de auto niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. Norris, een van de favorieten voor het kampioenschap in 2025, verklapte echter dat de MCL39 op alle vlakken is verbeterd.

Onder het mom van een filmdag mochten McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri donderdag alvast proeven van hun nieuwste scheurijzer. Tijdens filmdagen mogen de teams rijden met een auto naar keuze, mits ze niet meer dan tweehonderd kilometer afleggen. Na deze testrondjes legde Norris uit dat de MCL39 wel degelijk een evolutie is van zijn voorganger. Een aantal belangrijke aanpassingen moet het team van McLaren weer net zo competitief maken als in 2024.

“Er is meer veranderd dan je zou denken”, grijnsde Norris tegenover Sky Sports. “Uiteindelijk probeer je op elk gebied te verbeteren, toch? De auto moet lichter, sterker, sneller en krachtiger worden. Dat is ook gelukt. Ik denk dat er aan elk onderdeel van de auto is gewerkt, alles voelt verbeterd. Soms zijn het slechts kleine dingetjes, maar tegelijkertijd hebben we het natuurlijk over marginale verbeteringen.” Al met al reageerde de McLaren-coureur positief. “Het voelde goed. Bovendien was het fijn om weer in de auto te zitten.”

Nieuwe titelstrijd?

“Natuurlijk zijn wij nu het doelwit”, vervolgde Norris. McLaren kroonde zich vorig jaar tot wereldkampioen, de eerste constructeurstitel sinds 1998. “Gelukkig doet het team het geweldig”, voegde hij eraan toe. “Het is goed om terug te zijn.” Terwijl zijn team in 2024 kampioen werd, moest Norris het afleggen tegen Max Verstappen. Toch is de 25-jarige Brit, met name bij de Britse bookmakers, de grote favoriet voor het nieuwe seizoen.

“Ik neem het stap voor stap”, reageerde hij. “Natuurlijk waardeer ik het dat zoveel mensen op mij durven te wedden. Ik ben gefocust op dit jaar en voel me goed. Na Abu Dhabi voelde ik al dat ik door wilde gaan, ik wist dat ik sommige dingen moest verbeteren. Ik heb voor mezelf bewezen dat ik kampioen kan worden. Dat heeft niets te maken met overmoed of arrogantie. Ik voel gewoon dat ik het kan.”

