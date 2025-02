Tadaa! Zie hier de eerste Formule 1-auto voor het jubileumseizoen van 2025. Nog vóór de gezamenlijke season launch in Londen deelt regerend kampioen McLaren al een eerste kiekje van het nieuwste wapenfeit uit Woking. De MCL39, gehuld in een opvallende camouflagekleurstelling, werd donderdag losgelaten op het circuit van Silverstone voor een speciale filmdag. Aan Lando Norris en Oscar Piastri de eer om hun nieuwe bolide de sporen te geven.

Zonder sponsors en in een speciale camouflage-uitvoering reed de McLaren MCL39 donderdag voor het eerst over het circuit van Silverstone. Alvorens coureurs Lando Norris en Oscar Piastri achter het stuur kropen, trokken ze voor de gelegenheid neutrale, zwarte racepakken aan. Stealth mode activated. Omdat het om een filmdag ging, mocht McLaren de MCL39 alvast de baan op sturen. De officiële onthulling van de auto, inclusief de definitieve livery, vindt plaats op 18 februari tijdens het F1 75-evenement in Londen.

“Vandaag is een belangrijke mijlpaal in onze strijd om de titel in 2025”, reageerde CEO Zak Brown. “Het is geweldig om de MCL39 voor het eerst op de baan te zien. Tegelijkertijd zijn we realistisch – elk team heeft vooruitgang geboekt in de winter. We hebben grote stappen gezet, maar pas in Australië weten we waar we écht staan. Weet wel dat we er alles aan doen om beide kampioenschappen dit jaar naar Woking te halen”, besloot hij optimistisch.

‘Competitiever dan ooit’

“Vorig jaar eindigden we als kampioenen, maar het werd ook duidelijk hoe competitief de grid is”, voegde teambaas Andrea Stella eraan toe. “Dat zal dit seizoen niet anders zijn. Het wordt een spannend, maar ongelooflijk uitdagend jaar.” Lando Norris, die vorig jaar net naast zijn eerste coureurstitel greep, was verheugd om alvast in de nieuwe bolide te stappen. “Het was spannend om voor het eerst in de MCL39 te rijden”, reageerde hij. “Dit jaar zal competitiever zijn dan ooit, dus we hebben veel werk te doen om onze constructeurstitel te verdedigen en ook voor het kampioenschap bij de coureurs te strijden.”

LEES OOK: Lando Norris gereed voor nieuwe titelstrijd: ‘In de vorm van m’n leven’

Oscar Piastri sloot af: “Het was goed om alvast te wennen aan de MCL39, alvorens we deze in Bahrein echt aan de tand voelen.” De Australiër benadrukte dat hij zich deze winter hard heeft voorbereid op het nieuwe seizoen. “De marges zullen waarschijnlijk weer erg klein zijn, maar ik ben enthousiast. Het winnen van Grands Prix smaakt naar meer.” Piastri en Norris mochten donderdag slechts 200 kilometer afleggen; tijdens filmdagen verzamelen de teams uitsluitend promotiemateriaal.

Lando Norris en Oscar Piastri trokken neutrale racepakken aan voor hun eerste meters in de MCL39:

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.