McLaren-coureur Lando Norris beschikte in 2024 over een uiterst competitieve bolide. Desondanks moest hij het afleggen tegen Max Verstappen, die zich in het najaar voor de vierde keer tot wereldkampioen kroonde. In het jubileumseizoen wil Norris met frisse moed een gooi doen naar de titel. De 25-jarige Brit stuurt alvast een waarschuwing naar zijn concurrenten – hij verkeert in topvorm.

Na een zinderend titelgevecht eiste Max Verstappen vorig jaar tijdens de GP van Las Vegas het wereldkampioenschap op. Rivaal Lando Norris slaagde er niet in om vóór de Nederlander te eindigen, waardoor het Formule 1-seizoen na tweeëntwintig Grands Prix werd beslist. Echter, een nieuwe titelstrijd gloort. Als McLaren dit seizoen opnieuw over een competitieve auto beschikt, is Norris vastberaden om zijn Nederlandse rivaal opnieuw naar de kroon te steken. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

‘Eerst zien dan geloven’

“Ik denk dat ik mezelf vorig jaar heb bewezen”, verklaarde Norris in een uitzending van het Britse This Morning. “Ik heb nooit echt geloofd in de hype”, doelde hij op de hoge verwachtingen rondom zijn persoon. “‘Eerst zien, dan geloven’, daar ben ik een groot voorstander van, vooral als het gaat om dingen die ik persoonlijk doe.” Daarom is de Britse coureur trots dat hij in 2024 kon meedingen naar het kampioenschap. Bovendien won hij, na bijna zes seizoenen in de Formule 1, de allereerste Grand Prix van zijn carrière.

LEES OOK: McLaren verlengt contract aerodynamica-specialist Peter Prodromou

“Vorig jaar heb ik bewezen dat ik races kan winnen, een weekend kan domineren en tegen de besten ter wereld kan vechten”, legde hij uit. “Ik moest mezelf echt overtuigen dat ik daartoe in staat was, en dat heb ik vorig jaar gedaan. Natuurlijk heb ik ook fouten gemaakt; ik heb het zeker niet perfect gedaan”, zei hij eerlijk. “Maar daardoor kan ik dit seizoen vol vertrouwen beginnen. Ik ben echt zelfverzekerd, en voor mij is dat een zeldzaam gevoel.” Desgevraagd verzekerde Lando Norris dat hij niet overmoedig wordt. “Ik ben in de vorm van mijn leven, zowel fysiek als mentaal”, besloot hij. “Als team zijn we dat ook. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar we zijn vastberaden. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.