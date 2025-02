McLaren heeft het contract van Peter Prodromou, technisch directeur aerodynamica, met meerdere jaren verlengd. De Britse renstal verstevigt daarmee de technische ruggengraat van het team, dat in 2024 de negende constructeurstitel in de Formule 1 wist te veroveren.

Sleutelrol voor Prodromou

Prodromou speelt al jarenlang een sleutelrol binnen McLaren. Hij begon zijn carrière bij het team in 1991 als ontwerper en groeide uit tot hoofd aerodynamica. Na een succesvolle periode bij Red Bull keerde hij in 2014 terug bij McLaren, waar hij sindsdien een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de auto’s. “Het is een eer om deel uit te maken van zo’n hecht team en bij te dragen aan deze opwaartse lijn,” zegt Prodromou over zijn contractverlenging. “Na het succes van vorig seizoen kijk ik ernaar uit om verder te bouwen aan onze gezamenlijke ambitie om meer wereldkampioenschappen te winnen.”

Stabiliteit

De contractverlenging van Prodromou past in een bredere strategie van McLaren om continuïteit te waarborgen. Eerder verlengde het team al de contracten van coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, evenals teambaas Andrea Stella. McLaren zet hiermee vol in op stabiliteit, met als doel in de komende jaren opnieuw mee te strijden om de wereldtitels.

Teambaas Stella is lovend over de bijdrage van Prodromou: “Peter heeft een onmisbare rol gespeeld in de wederopbouw van ons team, zowel op technisch als organisatorisch vlak. De vooruitgang die we als team hebben geboekt, hadden we zonder hem niet kunnen realiseren.”

