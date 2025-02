Valtteri Bottas wil Andrea Kimi Antonelli ondersteunen tijdens diens eerste seizoen in de Formule 1. De Fin keert zelf – na een driejarige periode bij Sauber – terug als reservecoureur voor Mercedes. Met zijn jarenlange ervaring hoopt hij de pas 18-jarige Antonelli zo goed mogelijk bij te staan, al denkt hij stiekem ook aan zijn eigen toekomst in de Formule 1.

Waar Sauber dit jaar kiest voor een compleet nieuwe line-up met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto, keert Valtteri Bottas terug naar het team van Mercedes. De excentrieke Fin speelde daar ooit vijf jaar lang tweede viool – in de schaduw van Lewis Hamilton hielp hij het team aan vijf constructeurstitels op rij. Als test- en reservecoureur gaat Bottas in 2025 opnieuw een belangrijke rol spelen bij Mercedes, niet in de laatste plaats als mentor voor debutant Andrea Kimi Antonelli.

‘Druk jaar’

“Ik denk dat je wel kunt zeggen dat ik een soort mentor word”, reageerde Bottas onlangs tegenover Sky Sports. “Als nieuwkomer in de sport zijn er zoveel dingen die je moet leren”, doelde hij op de jonge Antonelli. “Ik kan daar zeker bij helpen. Het is mijn taak om het team zo goed mogelijk te ondersteunen. ‘Kimi’ is uiteindelijk een rookie, dus hij zal waarschijnlijk meer hulp behoeven dan George (Russell, red.).”

LEES OOK: Antonelli tempert verwachtingen: ‘Ik kan Hamilton niet vervangen’

Bottas benadrukte ook dat hij toegang krijgt tot alle data van Mercedes en actief betrokken zal zijn bij de verschillende raceweekenden. Er bestaat immers een kans dat hij Antonelli of Russell moet vervangen. “Het team heeft dankzij mij een extra paar handen tijdens Grands Prix”, legde hij uit. “Ik kan bijvoorbeeld de data analyseren en richtlijnen helpen opstellen. Bovendien word ik betrokken bij alle meetings en kan ik helpen in de simulator. Het wordt een druk jaar, maar ik kijk ernaar uit.” Als Bottas indruk maakt in zijn reserverol, kan hij altijd nog meedingen naar een vaste plek op de grid. Het nieuwe Cadillac-team, dat volgend jaar zijn intrede maakt, zou al interesse hebben getoond in een ervaren coureur als Bottas.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.