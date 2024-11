Lando Norris eindigde zondag op pole position voor de GP van São Paulo. In een knotsgekke en bovendien kletsnatte sessie wist de Engelsman zijn McLaren uit de muur te houden en de snelste tijd neer te zetten. Max Verstappen moest in Q2 het veld ruimen en wacht dus een spectaculaire inhaalrace ten opzichte van zijn titelrivaal. “Een aangename verrassing,” reageerde Norris opgelucht.

Nadat de kwalificatie zaterdag niet door kon gaan vanwege het noodweer, was het ook op zondagochtend nog steeds kletsnat. De sessie werd dan ook geplaagd door rode vlaggen — beide Williams-coureurs, beide Aston Martins én Carlos Sainz haalden de eindstreep niet. In de slotfase van Q3 verbeterde Lando Norris zijn snelste tijd nog eenmaal en verzekerde zich daarmee van pole position voor de GP van vanmiddag.

“Er gebeurde heel veel,” lachte Norris achteraf. “Ik ben in ieder geval heel erg blij. Aan het begin van de kwalificatie had ik veel moeite met de omstandigheden.” Het scheelde niet veel of Norris moest in Q1 al de aftocht blazen; de Brit reed de vijftiende tijd. “Het was zeker geen comfortabele ochtend,” vervolgde hij. “Ik ben des te meer verrast dat ik hier op pole position mag staan. Een goed resultaat, ik ben benieuwd naar de race.”

Ook tijdens de aankomende GP lijkt het regenachtig te blijven in São Paulo. Norris, die ver voor titelrivaal Max Verstappen (P17) start, hoopt vanmiddag opnieuw te maximaliseren. “Het is ontzettend lastig om de limiet te vinden,” blikte hij vooruit. “Een ongeluk zit in een klein hoekje met deze omstandigheden. Daarom ben ik heel blij dat ik vandaag de snelste was. Er zitten heel wat snelle auto’s achter me, dus laten we hopen op een goede start.” George Russell en Yuki Tsunoda starten vanmiddag achter de McLaren-coureur.

