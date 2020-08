Lando Norris: ‘Spa voelt als tweede thuisrace’

Voor Lando Norris is de Belgische GP net dat tikkeltje extra speciaal. Hoewel de McLaren-coureur onder de Britse vlag racet, heeft hij ook de Belgische nationaliteit. Bovendien maakte Norris in 2018 zijn eerste officiële meters in de Formule 1 op het Ardennencircuit. “Deze race voelt als een tweede thuisrace voor mij.”

“De Belgische Grand Prix is er eentje waar ik altijd naar uitkijk”, vertelt Norris. “Spa is een van mijn favoriete circuits in de Formule 1, het is zo leuk om te rijden. Het is een snelle en vloeiende baan met verschillende inhaalmogelijkheden, in tegenstelling tot Spanje. Vorig jaar had ik er een goede race, tot ik in de laatste ronde een probleem kreeg. Ik kijk ernaar uit om weer de baan op te gaan.”

De Britse jongeling omschrijft de GP van België als zijn tweede thuisrace. “Deze race voelt ook als een tweede thuisrace voor mij, vanwege mijn dubbele, Brits-Belgische nationaliteit en de familie die ik er heb (Norris’ moeder is Belgisch, red.). Ik rij dit weekend trouwens ook met een speciale helm”, verklapt Norris.

Een jaar geleden overleed F2-coureur Anthoine Hubert na een crash op Spa. Ook daar zal Norris en de rest van de Formule 1 komend weekend bij stilstaan. “De hele racegemeenschap was geschokt en bedroefd door wat er gebeurde. Hij zal in onze gedachten zijn als we er dit jaar weer gaan racen.”

