Vandoorne over de werkethiek van Mercedes: ‘Er is geen enkele vorm van verslapping’

Stoffel Vandoorne werd na twee moeilijke jaren bij McLaren opgevist door Mercedes. Voor de Duitse autofabrikant is hij actief in de Formule E en ook voor het F1-team verricht hij als reserve- en simulatorcoureur heel wat werk. In gesprek met FORMULE 1 MAGAZINE vertelt Vandoorne wat Mercedes net zo sterk maakt.

Eind 2018 verliet Stoffel Vandoorne McLaren. Hij verhuisde naar Mercedes, waar hij aan de slag ging als Formule E- en simulatorcoureur. Sinds dit seizoen fungeert de Belg bovendien ook als reservecoureur voor het F1-team. Na anderhalf jaar bij het Duitse team heeft Vandoorne dus wel een idee van de werking van Mercedes, en wat het team zo sterk maakt.

“Ik heb inmiddels een goed beeld van dit team”, bevestigt de Belg in gesprek met FORMULE 1 MAGAZINE. “Het is indrukwekkend hoe goed ze het voor elkaar hebben, ook om zo lang zo competitief te blijven. De groep mensen die hier werkt, werkt al vijftien jaar samen. Ze kennen elkaar door en door, er is weinig verloop onder het personeel”, legt Vandoorne uit.

“Wat heel belangrijk is: mensen zijn niet bang om fouten te maken of te zeggen: ‘Ik heb hier een foutje gemaakt.’ Iedereen is constant op zoek naar verbeteringen, dat vind ik echt indrukwekkend.” Vandoorne illustreert met een voorbeeld. “Neem de race in Boedapest. Mercedes had er een enorme voorsprong, maar toch is er bij iedereen – de engineers, de mensen die de motor ontwikkelen en alle anderen – de honger van: we willen vooruit. Iedereen blijft zoeken naar vooruitgang. Dat is niet een cultuur die ineens is ontstaan, maar over langere tijd is gevormd. Er is geen enkele vorm van verslapping.”

