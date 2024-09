Lando Norris is verbaasd over het feit dat beide Mercedes-coureurs na de GP van Singapore hun mediaverplichtingen oversloegen. Volgens teambaas Toto Wolff had zowel Lewis Hamilton als George Russell ‘bijna een hitteberoerte te pakken’. De winnaar van de race noemt dit wat overdreven. “Dan zou iedereen wel een hitteberoerte hebben opgelopen,” aldus Norris.

LEES OOK: Mercedes-coureurs lopen in Singapore bijna een hitteberoerte op

Direct na de Grand Prix gingen er op sociale media al beelden rond van George Russell die over de grid strompelden. De Engelsman moest zich ondersteunen met de banden van geparkeerde auto’s om niet te bezwijken onder de hitte. Niet veel later maakte Mercedes bekend dat beide coureurs de mediasessies zouden overslaan om bij te komen. Het klimaat in Singapore – met een luchtvochtigheid van ruim 70% en een gevoelstemperatuur van zo’n 38 graden Celsius – had duidelijk zijn tol geëist.

Lando Norris, die zondag als eerste over de streep kwam en zijn derde overwinning van het seizoen behaalde, was niet onder de indruk van deze ‘bijna hitteberoerte’. In een recente livestream spotte hij met zijn concurrenten van Mercedes. “Ik lees hier dat Toto Wolff een update heeft gegeven over de gezondheid van Hamilton en Russell,” zei hij. “Kom op zeg, het was zwaar voor iedereen! Als zij een hitteberoerte hebben opgelopen, zou dat voor iedereen gelden,” concludeerde Norris.

NU digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!