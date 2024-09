Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell liepen tijdens de Grand Prix van Singapore bijna een hitteberoerte op. Dat onthult teambaas Toto Wolff, nadat de twee coureurs niet bij hun mediaverplichtingen kwamen opdagen. Volgens de Oostenrijker maken zijn twee coureurs het verder wel goed.

De Grand Prix door de straten van Singapore is één van de fysiek zwaarste races op de F1-kalender. Het stadstaatje staat bekend om zijn hoge temperaturen én hoge luchtvochtigheid. De race wordt daarom ook in avonduren verreden, maar ook dan kan het nog behoorlijk heet zijn op het Marina Bay Street Circuit.

Voor Hamilton en Russell werd de hitte tijdens de race zelfs bijna teveel. Wolff onthult dat beide coureurs bijna een hitteberoerte, ook wel bekend als een zonnesteek, opliepen. “Ze voelden zich niet goed, borderline hitteberoerte of zoiets, maar ze hebben water gehad”, aldus de teambaas. “Ze zouden niet in staat zijn geweest om naar de media te gaan. We hadden de dokters bij hen. Maar ze maken het goed.”

Moeilijke race

Hamilton reageerde later via een persbericht van Mercedes nog wel op het verloop van zijn race. “Het is moeilijk om de emoties te beschrijven die je voelt na zo’n moeilijke race”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. “We hebben de afgelopen races wat vorm verloren ten opzichte van de koplopers en we werken er hard aan om uit te zoeken waarom dat is. We doen echter waar we het beste in zijn en dat is samenkomen als een team, analyseren en ons heroriënteren in de aanloop naar Austin.”

